'Поссорился с соседом, выстрелил в него и пошел с другим оружием в супермаркет': полиция раскрыла хронологию событий теракта в Киеве

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раскрыл новые детали теракта в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля. По его словам, перед этимтеррорист поссорился со своим соседом.

Об этом он сообщил на своем брифинге. После ссоры Дмитрий Васильченков стрелял в мужчину из травматического пистолета.

"Поступил вызов о том, что у него (Васильченкова – Ред.) был травматический пистолет при себе. Он совершил выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфилкт, его жена была рядом. После чего он забежал к себе в квартиру, взял оружие, с которым он пошел в супермаркет, и облив жидкостью, поджег квартиру. Мы это все четко зафиксировали", – сказал Выговский.

Он также добавил, что от того, как террорист вышел с оружием и дошел до супермаркета, прошло около десяти минут.

"Мне кажется, прошло уже где-то десять минут. А в супермаркете с ним переговоры действительно продолжались 40 минут", – сказал глава Нацполиции.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что против полицейских, которые сбежали во время совершения теракта в Киеве в субботу, 18 апреля, возбудили уголовное дело. Он подчеркнул, что следствие установит законность их действий, а досудебное расследование, по его словам, проводит Госбюро расследований.

В то же время глава Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, генерал МВД Евгений Жуков подал в отставку. Решение было принято после действий полицейских на месте теракта, добавив, что его подчиненные действовали "недостойно".

Как сообщал OBOZ.UA, их действия не обошли и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который это прокомментировал. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

