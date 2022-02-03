Еще один украинский олимпиец сдал положительный тест на коронавирус

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в сборной Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вслед за биатлонисткой Еленой Билосюк (Пидгрушной) положительный тест сдал фигурист Иван Шмуратко.

Об этом 3 февраля сообщил сайт Национального олимпийского комитета Украины. 20-летний киевлянин отправляется на самоизоляцию и не сможет помочь коллегам в командном турнире фигуристов, который запланирован на день открытия Олимпиады, 4 февраля. Таким образом, украинцы выступят только в трех видах программы из четырех, что допускается регламентом.

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"Чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь команде и почувствовать необычную атмосферу соревнований. Желаю здоровья и успеха друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно. И жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", – прокомментировал ситуацию Шмуратко.

На Играх-2022 за Украину выступят 45 спортсменов в 12 дисциплинах из 15, представленных в Китае.

Уже решили, что флаг Украины на открытии Олимпиады-2022 понесут два спортсмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фигурист отказался отвечать на вопрос на русском языке на Олимпиаде-2022.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало нашим спортсменам в Пекине-2022 избегать общения с россиянами.