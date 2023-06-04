Эксчемпион мира по боксу редким нокаутом лежа за 100 секунд победно дебютировал в ММА. Видео

Бывший мира по боксу в тяжелом весе Кшиштоф Гловацкий (32-4, 20 КО) из Польши победил соотечественника Патрика Толкачевского в польском промоушене смешанных единоборств (ММА) KSW. Поединок в Варшаве завершился уже на 93-й секунде.

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Бой начался для 36-летнего Гловацкого неудачно. Толкачевский с первых мгновений захватил инициативу в октагоне, постоянно атакуя киками.

В какой-то момент Патрик смог уйти из клинча, переведя встречу в партер. Он принялся добивать Гловацкий, но неожиданно пропустил убийственный левый боковой.

Гловацкий, лежа на спине, смог попасть точно в подбородок оппонента, отправив того в нокаут. Кшиштоф еще попытался добить соперника, но судья сразу же остановил поединок, присудив титулованному экс-боксеру победу.

Это все произошло настолько молниеносно, что комментаторы лишь после замедленного повтора смогли разобраться в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2016 года Гловацкий встречался с Александром Усиком. Поединок за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе продлился все 12 раундов, победителя определили судейские оценки: 119-109, 117-111, 117-111 в пользу украинца.

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