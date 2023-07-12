"Душой я с вами под Бахмутом, а телом – на Тенерифе". Поступок Исинбаевой заставил прозреть россиян

Российские болельщики затравили двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву после ее фото на Тенерифе. Обладательница 28 мировых рекордов, которую называли "Бубкой в юбке", является действующим офицером вооруженных сил РФ и поддерживает войну в Украине.

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Фанаты в ярости от того, что Исинбаева, рассказывая им про то, как хорошо в России, сама уехала жить в "загнивающую" Европу.

"Помогла по поправкам в Конституцию – и за бугор. Классика", "Душой я с вами в Putin Team и в окопе под Бахмутом, а телом – на Тенерифе", – пишут юзеры.

Многие стебутся, что Елена, живя в Испании, выполняет хитрый и подлый план по подрыву обороноспособности страны.

"Не все так однозначно, возможно, проводится тяжелая и ответственная закордонная работа. Ослабление враждебно настроенной страны изнутри, путем впитывания УФ-излучения и загара с последующим недополучением оного агрессивно настроенным населением Тенерифе", – с сарказмом комментируют россияне, требуя за это Исинбаевой вручить медаль.

Болельщики прозревают, как на самом деле выглядит патриотизм от российских звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Исинбаева 6 лет назад вступила в Putin Team. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта, вызвав омерзение в соцсетях.

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