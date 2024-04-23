'Давить вас, свиней, надо'. В России мигрант из Таджикистана показал девушке-бойцу UFC, кто в стране хозяин. Видео

Российскую девушку-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву на велосипеде едва не сбил мигрант из Таджикистана. 33-летнюю спортсменку, выступающую в легчайшем весе, подрезали на автомобиле в Челябинске.

Ирина вместе с подругой возвращалась с велопрогулки, когда в какой-то момент перед ней резко затормозила иномарка. Иностранцу не понравился внешний вид Алексеевой, которая была одета в майку и шорты.

По словам спортсменки, таджик стал говорить, чтобы она посмотрела на себя.

"Вас таких надо давить. У нас так не принято". Я начала с ним ругаться. Моя подруга включила запись видео. Он перестал быть таким дерзким. Оказалось, что "у нас" – это Душанбе", – сказала Ирина.

По словам Алексеевой, водитель говорил, что купил водительские права, и выглядел неадекватно.

"Зачем они мне здесь нужны? Я без прав могу разъезжать, как хочу. Никто мне не указ". Его глаза говорили за себя. Он орал и оскорблял. Говорил, что все мы свиньи, нас надо давить. Я понимаю, что нужно вызывать полицию. Он сидит в машине и улыбается с миленьким личиком. Подумав, что у меня отключен телефон, он включил истинное животное сознание полного ничтожества", – возмутилась девушка-боец.

Позже Алексеева планировала обратиться в полицию, но правоохранители сами связались с ней и сообщили о задержании.

Задержанным оказался 40-летний Исломиддин из Таджикистана. Как заявили в ГУ МВД России по Челябинской области, он приехал в Россию в марте на заработки. В полицейском участке Исломиддин извинился, хотя плохо знает русский язык. Следственный комитет начал проверку.

По словам полиции ей сказали, что в ближайшее время задержанного депортируют на родину.

"Извинялся перед нами за "свинью", но это было так неискренне, что даже сотрудник сказал: "Чего улыбаешься? Извинись нормально". У него ненависть в глазах была, он на нас даже смотреть не мог", – цитирует атлетку РИА Новости.

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