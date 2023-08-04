Чудом избежал расстрела и бежал из плена: легендарному борцу из Запорожья в СССР грозили ссылкой, если не будет 'золота'

В ночь с 3-го на 4 августа 1952-го, в финском Хельсинки завершилась летняя Олимпиада, которая стала первой для СССР и украинских спортсменов, которые входили в состав советской сборной. Одним из самых ярких наших чемпионов тех Игр был борец классического стиля Яков Пункин, который шел к своему "золоту" через тяжелую работу на заводе, угрозы чиновников, войну и лагеря для военнопленных, где чудом избежал расстрела.

Видео дня

ТОКАРЬ С ТАЛАНТОМ. Пункин родился в 1921 году в Запорожье. Отец будущего чемпиона был портовым грузчиком, который занимался французской борьбой и в 1924 году стал победителем Екатеринославской губернской спартакиады. А через 10 лет по его стопам пошел и Яков, который стал заниматься греко-римским стилем в секции Алексея Фешотта – хорошего знакомого отца.

"14-летним мальчишкой пошел в борьбу, просто не хотел быть слабее других. А отец у меня был очень сильным. Он был портовым грузчиком. На спор, потехи ради мог подлезть под лошадь и поднять ее. А в уличных боях без правил клал на лопатки любого докера", – вспоминал позже Пункин.

Уже через четыре года, в 1938-м, Яков вошел в десятку лучших спортсменов Днепропетровской области. При этом продолжал работать токарем на заводе – сначала Войкова, а затем и Баранова, который мы сегодня знаем, как "Мотор Сич".

Однако спорт занимал все больше времени в жизни борца, поэтому в 1940 году он окончил Киевскую школу тренеров, а в 1941 году стал чемпионом Украины. Даже когда спортсмена призвали в армию и направили в танковую школу, он продолжал тренироваться и выиграл первенство Вооруженных сил. Яков уже начал готовиться к чемпионату СССР, когда началась вторая мировая война.

КОНТУЗИЯ И ПЛЕН. Яков и его товарищи, имевшие за печами всего два месяца подготовки, воевали меньше недели, когда оказались под обстрелом, а борец получил контузию и попал в плен, не дождавшись эвакуации. Фашисты загнали всех за колючую проволоку, но группе спортсменов из 6 человек, куда входил и борец, удалось вырваться из окружения и спрятаться в лесу.

Однако после месяца блуждания без еды по незнакомой местности молодые солдаты нашли пристанище на хуторе между Беларусью и Литвой, но местный хозяин сдал их в ближайшую комендатуру. Немцы отправили Пункина и остальных в концлагерь "Мепен", что было для борца с еврейскими корнями фактически приговором.

После построения военнопленных немецкий офицер приказал выйти вперед коммунистам, комиссарам, офицерам и евреям. Порядка 40 человек вышли вперед, после чего их отвели в сторону и расстреляли. Яков, словно предчувствуя такой исход, остался стоять на своем месте и в дальнейшем каким-то образом ухитрялся выдавать себя за осетина.

В лагерях Пункин пережил самые страшные моменты своей жизни: вкалывал на каменоломне и свиноферме, видел, как от голода ежедневно умирали по 60–70 человек и постоянно боялся, что кто-то проболтается, что он еврей. На грани расстрела Яков оказался, когда заболел тифом, а таких больных немцы обычно расстреливали без раздумий. Но друзья зажимали борца плечами на построении, чтобы он стоял, а затем прятали под нары и шли работать.

Яков дважды пытался бежать из лагерей. По одной версии ему это удалось в апреле 1945-го, и уже после побега он встретил наступавших американцев, которые узнали, что парень перспективный борец и предложили уехать в США. А по другой – спортсмена из лагеря освободили союзники и передали советским бойцам, которые сначала приняли весившего 36 кг Пункина за мальчишку.

Говорили, что в госпитале медсестры плакали, когда смотрели на 24-летнего украинца, которого довели до истощения. Яков же в ответ шутил: "Девушки, потерпите, вот подкормлюсь и женюсь на самой красивой". А приговор лечащего врача был однозначным: жить Пункин будет, но о спорте придется забыть.

УСМИРИЛ СОБАКУ. После госпиталя Яков совсем ненадолго попал в советский фильтрационный лагерь, а затем его отправили воевать разведчиком. Украинец служил в Магдебурге еще три года после окончания войны, получив несколько правительственных наград и снова вернувшись к тренировкам. В 1947 году Пункин даже стал чемпионом Вооруженных сил по классической борьбе.

А затем вернулся из Германии в родное Запорожье и продолжил свое спортивное восхождение. О Пункине, который еще недавно балансировал между жизнью и смертью, заговорили как о перспективном атлете. Всех поражала его необычная манера борьбы и невероятное бесстрашие.

Но Яков отмечал, что он родился с такими железными нервами: "Как-то играли в нашем дворе с пацанами в "расшибалку". Вдруг влетает огромная овчарка. Мальчишки разбежались, кричат мне: "Яшка, тикай быстрее!" А я почему-то не испугался, пошел навстречу псу, оскалившему зубы. И вдруг он перестал рычать, подошел ко мне, завилял хвостом и лизнул мне руку".

МОЛИТВА В ФИНАЛЕ. 30 мая 1949 года Яков впервые стал чемпионом СССР и потом еще четыре раза подтверждал свой статус лучшего борца Союза. А в 1952-м году покорил и олимпийский олимп у вазі до 62 кг. На Играх в Хельсинки финские журналисты прозвали украинца "человеком без нервов", настолько легко он расправлялся со всеми своими соперниками.

30 лет спустя Пункин вспоминал свою последнюю финальную схватку в Хельсинки с улыбкой: "Второй финальный поединок был даже несколько потешным. Моим соперником был спортсмен из Египта. Судья вызывает нас на ковер. Я выхожу, хорошо размявшись, тело разогретое, полностью настроился на поединок. В этот момент, мой соперник в противоположном углу вдруг упал на колени, поднял руки кверху и стал просить Аллаха помочь ему. Я был несколько обескуражен этим".

"Задержка поединка могла сказаться неблагоприятно. Но все же, у меня хватило выдержки дождаться конца молитвы. В этой схватке я вновь одержал чистую победу в течение двух минут. Когда мы уходили с ковра, я дружески похлопал соперника по плечу и сказал через переводчика, что у нас есть хорошая поговорка "на Бога надейся, а сам не плошай". Он улыбнулся в ответ и поздравил меня с победой. В первые минуты, даже не верилось, что я олимпийский чемпион", – добавил Яков.

НА КОЛЫМУ. Но олимпийского "золота" Пункина могло и не быть, так как незадолго до начала Игр "доброжелатели" написали на Якова донос в органы безопасности. В нем говорилось, что борец пьет, дебоширит и вообще непонятно, как он находился четыре года в плену, будучи евреем, и остался жив? Но, к счастью, медали международных турниров СССР были нужнее, чем очередной репрессированный.

Хотя Яков Григорьевич сам рассказывал, как, инструктируя членов олимпийской команды страны один из ответственных работников ЦК КПСС, не особо церемонясь, сказал: "Если не добудете золото в Хельсинки, будете добывать его на Колыме". Но "золото" состоялось и все обошлось.

ОПЕРЕЖАЛ МЫСЛИ. Чемпион мира Григорий Гамарник говорил, что Пункин – уникальный борец прежде всего потому, что даже капли его энергии не сжигала предстартовая лихорадка: "Он никогда и нигде не боялся своих соперников. У него – "железные" нервы!". А олимпийский чемпион Иван Богдан категорично заявлял: "У Пункина просто нет нервов!"

Специалисты отмечали, что украинец мастерски владел тактикой "взрыва", когда борец прибегает к проведению приемов или комбинаций не постоянно, а эпизодически, неожиданно для противника. По воспоминаниям тренера Марка Португала, сложности соперникам в борьбе с Яковом придавал и его нервный тик: слегка подергивающееся плечо и часть лица. Сопернику казалось, что бросок будет в одну сторону, а Яков внезапно разворачивал в другую.

Ну, и, конечно, никто из соперников не мог разгадать его фирменный бросок прогибом. Он словно "вывинчивал" оппонентов. Крепко прижимался грудью к груди противника и направлял бросок сначала в одну сторону, а когда до ковра оставались считанные сантиметры, он делал еще один подбив, и противник, полностью потерявший ориентацию, летел в противоположную сторону.

"Он не мои атаки опережал, он мысли мои опережал. Он действует на сверхвысоких скоростях! Пункин – молния!", – вспоминал 11-кратный чемпион СССР по борьбе Леонид Егоров.

В начале 60-х Яков перешел на должность тренера и воспитал немало известных борцов. Готовил спортсменов в СК "Металлург", а потом – в СК "Буревестник". Получил статус судьи всесоюзной категории. Однако Пункин был очень скромным по натуре, редко давал интервью, не желая вспоминать болезненное прошлое. И вскоре о нем стали забывать.

После провозглашения независимости Украины олимпийский чемпион работал простым подсобным рабочим в спорткомплексе. И тихо умер в 1994 году в родном Запорожье, где позже ему все-таки поставили памятник и организовали турнир в честь легендарного борца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, гибель украинского чемпиона в СССР пытались замять, а соперник хотел умереть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!