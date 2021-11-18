Четверо украинцев завоевали 'золото' на ЧМ по бразильскому джиу-джитсу

14 ноября в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором приняла сборная Лиги TMS. В первый день соревнований сражались дети с 4 до 17 лет. Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали. Победителями стали следующие спортсмены:

"Золото" – Ростислав Мартынюк

"Золото" – Варвара Бондаренко

"Золото" – Мария Полторак

"Золото" – Александра Яковенко

"Серебро" – Никита Шагойко

"Серебро" – Макар Стрижеус

"Бронза" – Егор Головченко

"Бронза" – Гай Гутман

"Бронза" – Михаил Чаусов

Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15-16 будут бороться представители категории с 30 до 50 лет. Президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян также представят сборную на чемпионате в качестве участников турнира.