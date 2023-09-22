Российская шахматистка Алиса Галлямова пожаловалась на то, что украинцы перестали считаться с представителями РФ "одним народом". Победительница шахматной Олимпиады-2010 вспомнила о том, как в 90-х проживала во Львове, где "националисты" на 9-е мая вывешивали "черные флаги".

Об этом Галлямова рассказала в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Гражданка страны-агрессорки, которая в феврале минувшего года развязала преступную войну против Украины, при этом добавила, что не испытывала в городе Льва никаких проблем.

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"В 90-х годах я жила во Львове. С теми, с кем общалась, все было хорошо. Тогда это был один народ. Но уже тогда что-то такое чувствовалось. Националисты появились, на 9 мая, помню, черные флаги висели", – сказала Галлямова.

Ранее чемпион мира по быстрым шахматам (2016) и блицу Сергей Карякин, который предал Украину, попал под обстрел на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин выдал бред о пропаганде в западных странах, где граждане якобы "не могут критически мыслить и анализировать".

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