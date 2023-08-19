Чемпионку Украины по боксу нокаутировали в США за 14 секунд первым же ударом. Видео

Многократная чемпионка Украины по боксу Елена Колесник, выступающая в смешанных единоборствах (ММА) потерпела поражение в Лиге профессиональных бойцов США (PFL). 32-летняя одесситка в полуфинале уступила бразильянке Лариссе Пачеко.

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Одно из самых больших отличий RFL от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключается в том, что PFL использует сезонный формат.

Встреча между Колесник и Пачеко продлилась 14 секунд. Первый же кросс потряс украинку, а затем бразильская девушка-боец просто забила соперницу.

"Это была быстрая, но тяжелая ночь для меня и моей команды. Если вы снова спросите меня, снова ли я буду сражаться с Ларрисой, да, я буду, но я буду работать еще больше, чем делала для этого боя, потому что я действительно верю, что могу быть чемпионом этого сезона и победить любую другую девушку прямо сейчас. Ларриса была права, она нашла ключ, как победить меня. Но обещаю на следующий бой я вернусь сильнее", - прокомментировала поединок Елена.

До этого Пачеко и Колесник дважды пересекались на RFL и дважды победу праздновала Пачеко. В прошлом сезоне представительница Латинской Америки стала чемпионкой PFL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года чемпионка Украины сотворила грандиозную сенсацию, победив на турнире ММА в США.

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