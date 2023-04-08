Чемпионка Украины сотворила грандиозную сенсацию, победив на турнире ММА в США. Видео

Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник (8-5) на турнире PFL 2 (Professional Fighters League) победила американку Аспен Лэдд (10-4). Встреча в лимите женского полулегкого веса завершилась раздельным решением судей с преимуществом всего в 2 очка: 28-28, 29-28, 29-28.

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33-летняя одесситка по прозвищу Cannon, которая третий раз участвовала в сезоне PFL, перед началом поединка была абсолютным аутсайдером. Букмекеры были полностью уверены в победе американской девушки-бойца, принимая ставки на ее успех с коэффициентом 1.12.

Однако Колесник продемонстрировала характер, грамотно использовала свое антропометрическое превосходство и добыла тяжелую победу.

После объявления победителей, организаторы соревнований наградили нашу соотечественницу титулом "апсет турнира".

В момент, когда судья поднял руку Елене, зафиксировав ее победу, девушка не смогла сдержать эмоций.

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