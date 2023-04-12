Чемпионка ОИ из РФ в патриотическом угаре рассказала о безграничных возможностях России и зависти иностранцев

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе отметилась волной патриотического угара на фоне отстранения россиян от международных соревнований. Бывшая спортсменка восхитилась уровнем организации национального кубка по лыжным гонкам, особо подчеркнув "замечательную погоду".

Видео дня

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она рассказала о "неограниченных возможностях России", которым "соперники из-за рубежа могут только позавидовать". Бывшая лыжница добавила, что не нарадуется уровню турнира.

"В прошлые годы из-за этапов Кубка мира и других международных стартов спортсмены реже выступали у себя дома, в России. Но нельзя сказать, что они были оторваны от своих российских болельщиков. Сейчас нас больше видят, к нам больше внимания журналистов. Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать. Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России. На дворе апрель, а состояние лыжной трассы отличное, погода замечательная, и мы можем спокойно без селитры бегать на лыжах", – сказала Вяльбе.

Ранее она призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине ради участия в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожаловался на то, что из-за поддержки войны в Украине, которую он назвал "политикой своего государства", не может ездить по миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!