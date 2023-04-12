''Странная ситуация'': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что не может никуда поехать из-за поддержки войны в Украине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пожаловался на западные санкции за поддержку преступного режима Владимира Путина, которые мешают ему ездить по миру. Обладатель Кубка Стэнли отметил, что пострадал из-за своей позиции в отношении войны в Украине и добавил, что лишен возможности "находить взаимопонимание" между людьми.

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Об этом Фетисов заявил в интервью изданию "Московский комсомолец". Бывший хоккеист назвал странной ситуацию с ограничениями в отношении себя, однако почему-то промолчал о войне в Украине и преступлениях армии РФ в нашей стране.

"Сегодня я, как олимпийский чемпион, как хоккеист, введенный в Зал славы хоккея в Торонто, не могу никуда поехать. Потому что я попал под санкции из-за того, что поддерживаю политику своего государства. Я посол ООН, которая существует для нахождения взаимопонимания между людьми, по пяти программам защиты экологии, природы и спорта. Это же общечеловеческая деятельность ради наших детей и внуков, которую я тоже не могу вести. Получается, что эти инструменты сегодня не работают. Очень странная ситуация, особенно через призму истории", – сказал Фетисов.

Ранее он признался, что кремлевский диктатор Владимир Путин "поменял его жизнь", за что его высмеяли болельщики в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова назвала фильтрацией условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из России к соревнованиям.

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