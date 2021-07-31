Чемпионка мира из Украины завершила карьеру после неудачи на Олимпиаде-2020

Чемпионка мира по легкой атлетике 2011 года, чемпионка Европы-2010 и многократная чемпионка Украины Ольга Саладуха приняла решение завершить профессиональную карьеру после неудачного выступления на Олимпиаде-2020. 38-летняя уроженка Донецка не смогла пробиться в финал Игр в тройном прыжке.

Для преодоления сита квалификации Саладухе нужно было прыгнуть с показателем выше 14,40. Саладуха показала 13,91 м.

У себя в Facebook Ольга призналась, что после 29 невероятных лет в спорте, четырех Олимпиад, первенств мира и Европы, пришло время "перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины".

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"Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы. Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", – написала легкоатлетка.

Саладуха поблагодарила своего тренера, родных и близких за то, что поддерживали ее во время выступлений. Спортсменка пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы в дальнейшем развивать профессиональный украинский спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 на "Площади звезд" у ТРЦ Gulliver в честь Саладухи была открыта именная "звезда".

Ранее титулованна украинска дзюдоисткя Дарья Белодед решила приостановить карьеру после "бронзы" на Олимпиаде в Токио. Об этом в интервью заявил ее отец и тренер – Геннадий Белодед.