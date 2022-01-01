Чемпионка мира из Украины о получении гражданства России: мне не дали квартиру в Киеве

Четырехкратная чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко объяснила свой переезд из Украины в Россию в 2016 году сложными финансовой и жилищной ситуации. По словам 38-летнй Ткаченко, не получила обещанную мне квартиру, которую выделило жилищное управление за спортивные результаты.

Дарья призналась, что ей было негде жить в Киеве, а на малой родине в Торезе родительский дом был в 2014 году разрушен войной.

"При обстреле из самолета снаряд убил нашу собаку, что было особенно грустно. Проведя несколько дней в подвале, родители решили покинуть дом и уехали к родственникам в Краснодарский край. Так, в 2015 году я оказалась в России", – призналась Ткаченко в интервью Дмитрию Нагорному.

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После этого Дарья с украинским паспортом пыталась получить визу во Францию или Испанию, но постоянно получала отказ.

"Встал вопрос решения простых административных моментов, и в 2016 году у меня появился российский паспорт. Международные поездки лежат в основе профессиональной спортивной деятельности, этот вопрос невозможно обойти, и в таком случае паспорт следует рассматривать как проездной документ", – призналась девушка.

Шашистка понимала, что ее переход вызовет большой резонанс, учитывая войну с Россией.

"Война это ужасно и это очень грустные события, которые, к сожалению, затронули сотни тысяч людей в Донбассе. Это был довольно сложный период в моей жизни, он совпал с проблемами личной жизни, с разводом, изменением привычного образа жизни и деятельности", - сказала Даша.

В то время она отошла от спорта в какой-то степени.

Находясь в России и имея все необходимые документы, Дарья ни разу не сыграла в классическом чемпионате России. Она также отказалась от участия в чемпионате мира 2016 года. Чтобы пережить новое гражданство в моральном и материальном плане, ей пришлось поработать на разных, в чем-то обычных работах.

Напомним, что пятнадцать лет назад Ткаченко в матче за мировую корону королевы международных шашек обыграла россиянку Тамару Тансиккужину и стала чемпионкой мира. Экс-украинка является заслуженным мастером спорта Украины, кавалер Ордена Княгини Ольги. Все короны и золотые медали Дарья хранила в комнате студенческого общежития. В том числе и свой красный диплом университета имени Тараса Шевченко, где работала гроссмейстер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Юрий Аникеев второй год подряд выиграл чемпионат Европы 2021 по шашкам-64. Континентальное первенство состоялось в Турции с 10 по 17 августа.