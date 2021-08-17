Украинец, обыграв в финале звездного россиянина, выиграл чемпионат Европы по шашкам

Украинец Юрий Аникеев второй год подряд выиграл чемпионат Европы 2021 по шашкам-64. Континентальное первенство состоялось в Турции с 10 по 17 августа.

В финале харьковчанин одолел многократного чемпиона мира по этому вида спорта Александра Георгиева. Несмотря на то, что перед игрой нашего соотечественника устраивала ничья, Аникеев смог добыть победу над одним из лучших шашистов современности.

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Отметим, что в полуфинале Аникеев был сильнее еще одного россиянина Сергея Белошеева. 35-летний уроженец Евпатории под флагом Украины пять раз выигрывал мировые чемпионаты, но после оккупации Крыма в 2014 году получил российский паспорт.

Третье место у еще одного представителя Украины – Феликса Шепеля из Днепра.

"В полуфинале меня устраивала ничья с Белошеевым. Если честно – это был самый волнительный поединок турнира, так как в случае поражения можно было и в тройку не попасть. Но удалось пройти этот этап! В финальном поединке за золото ничья устраивала уже моего соперника – Георгиева. К счастью, в дополнительной быстрой программе удалось победить и стать чемпионом Европы второй раз подряд", – цитирует Аникеева sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апрелю Россию лишили названия и флага прямо во время матча чемпионата мира по шашкам. Курьезный эпизод случился прямо во время поединка.