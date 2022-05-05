Помог незрячему и умер за Украину: легкоатлет и талантливый фотограф получил осколочные ранения в боях за Харьковскую область

Чемпион Украины по легкой атлетике и талантливый фотограф Александр Сербинов погиб в бою с российскими оккупантами в Харьковской области. Бывший бегун взял в руки оружие после начала полномасштабного вторжения РФ, а до этого помогал незрячему парню стать успешным спортсменом и учил людей видеть прекрасное в застывшем моменте.

Про смерть спортсмена сообщила Федерация легкой атлетики Винницкой области и подтвердила ее глава Елена Бех, которая была тренером Сербинова. В комментарии OBOZREVATEL наставница отметила, что Александр всегда был настоящим человеком.

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"Александр сам из Коростеня. Мы там работали с моим мужем, тренировали легкоатлетов. А когда мы возвращались в Винницу, то большая группа парней и девушек переехала вместе с нами. Многие там и остались. И каждый нашел свою дорогу в жизни. Александр закончил Винницкий педагогический университет. Занимался легкой атлетикой", – рассказала тренер.

Сербинов был кандидат в мастера спорта Украины, многократным победителем и призером чемпионатов страны в беге на 400 и 800 метров. Побеждал в составе эстафеты Винницкой области.

"После этого Саша стал со-партнером незрячего спортсмена-бегуна Валерия Гаврилюка, выезжал с ним на соревнования, уделял много внимания. Они показывали хорошие результаты, были восьмыми на чемпионате мира в беге на 100 метров", – вспомнила Елена Владимировна.

Наставница с теплотой отметила, что Александр был очень добрым и ответственным человеком.

"Когда ты сам тренируешься, то это одно. А Саша очень много сделал для спортсмена, который с детства был незрячим и ни разу в жизни не видел солнца. Он с ним много работал, и это оказалось очень хорошее партнерство. Словно бежит один человек, а не два", – заметила Бех.

А потом Сербинов всерьез увлекся фотографией. Легкоатлет нашел себя уже на этом поприще. И делал очень красивые и по-настоящему трогавшие за душу фотографии.

А когда в феврале российские оккупанты решили захватить всю Украину, то Сербинов отправился воевать. И героически погиб в бою в Харьковской области.

"Ребята, которые с ним тренировались и до последнего поддерживали связь, сказали, что Саша получил осколочное ранение и не выжил. А когда уже уходят твои ученики, то это очень больно", – признается Елена Владимировна.

В апреле Бех потеряла еще одного ученика – в боях в Херсонской области погиб бывший рекордсмен Украины в марафонском беге Анатолий Зерук. Он также тренировался у Елены Владимировны и ее мужа и переехал с ними из Коростеня в Винницу.

"Вообще у нас была очень хорошая команда из Коростеня. Не каждый стал международником или мастером спорта. Но все оставались настоящими людьми. В этом мне с учениками повезло. И Александр был настоящим человеком. Это очень печальная новость, но я горжусь своими учениками", – подытожила тренер.

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