Чемпион мира по стрельбе случайно застрелил себя, наклонившись взять патрон

Победитель чемпионата мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли умер в результате несчастного случая на охоте, сообщает ANSA. 18-летний итальянец выстрелил себе в живот, когда наклонялся, чтобы подобрать патроны..

Гилли охотился с друзьями в лесу в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, в провинции Пиза, Италия. В какой-то момент Кристиан, нагнувшись, решил взять новые патроны и случайно выстрелил себе в живот.

Друзья стрелка сразу вызвали экстренные службы. Парамедики оперативно госпитализировали титулованного спортсмена. В больнице ему сразу сделали операцию, но спасти не смогли. Причиной смерти Гилли стало сильное внутреннее кровотечение, которое не смогли остановить врачи.

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Гилли в октябре прошлого года стал чемпионом мира в командном первенстве и смешанном командном первенстве, Также итальянец занял третье место в итоговом личном зачете на Кубке мира в Лиме, Перу.

В мае 2021 года он выиграл золото в индивидуальных, командных и смешанных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года чемпиона мира по легкой атлетике застрелил его приятель в США.