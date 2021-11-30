Чемпиона мира по легкой атлетике застрелил его приятель в США

Легендарный американский легкоатлет Эммит Кинг был застрелен в Бессемере (США, штат Алабама), сообщает NBC. По информации прессы, причиной трагедии стал конфликт Кинга с его знакомым Уилли Уэллсом.

После непродолжительного выяснения отношений на повышенных тонах началась перестрелка. 60-летний Уэллс скончался на месте до приезда полиции. 62-летнего Кинга успели привезти в больницу, где он и умер.

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Кинг становился национальным чемпионом NCAA 1983 года в беге на 100 метров. В том же году он выиграл "золото" в эстафете 4 по 100 метров и бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки, Финляндия.

Кинг дважды был в олимпийской эстафетной команде США - в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле, Южная Корея, но не участвовал в соревнованиях.

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