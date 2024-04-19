'Было тяжело. Националисты заставляют': кикбоксер из РФ эпично пожаловался на украинцев и латышей

Российский кикбоксер Константин Глухов выдал невероятную дичь о том, что в Украине и Латвии, где он родился, сталкивался с агрессией из-за языка. 44-летний уроженец Риги повторил отборный бред кремлевской пропаганды о "националистах" и русофобию в Европе и в нашей стране.

Об этом Глухов, который до середины 2000-х представлял Латвию на спортивном помосте, а затем сбежал в РФ, заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он пожаловался на то, что в Харькове, где он жил в начале полномасштабного вторжения армии агрессоров в Украины, его оскорбляли из-за языка.

"Нам с женой было тяжело в Европе, где сильная русофобия, там о русских говорят или плохо или никак. Всех заставляют на латышском языке говорить, местные националисты…В Харькове жил шесть лет, еще до начала СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.). Агрессии не было, но как только началась СВО... Яркий пример – когда закрыли магазины, надо было стоять в больших очередях. Мы вышли с супругой, я стою на улице. Я с кем‑то на русским перекинулся словами. И кто‑то сзади сказал: "Ты что москаль? Так хорошо говоришь по‑русски", – сказал Глухов.

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