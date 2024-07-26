'Будет катастрофа': с церемонией открытия Олимпиады-2024 возникли серьезные проблемы

Французский метеоролог Патрик Марлье ожидает тяжелых погодных условий во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, которая состоится 26 июля. Впервые в истории шоу пройдет за пределами стадиона, а парад спортсменов зрители увидят на реке Сена.

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В комментарии RMC Марлье предрек настоящую катастрофу на открытии Игр, так как за два часа до начала на столицу Франции обрушится сильнейший дождь. Специалист отметил, что ливень может серьезно повлиять на церемонию зажжения олимпийского огня.

"Эти несколько часов будут катастрофой. Дождь начнется в промежутке между шестью и семью часами вечера. Ожидается, что до полуночи выпадет 25-30 миллиметров осадков. Это эквивалентно дождям по несколько часов за 15 дней подряд. Это будет не зажжение олимпийского огня, а его тушение. Мы пересмотрели все данные несколько раз. Этой ситуации невозможно избежать, прогнозы подтверждаются", – сказал он.

Отметим, что во время открытия Олимпиады-2024 на берегах и причалах Сены будут присутствовать до 360 тысяч зрителей. Во время парада атлетов делегации появятся перед зрителями на лодках.

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