'Будь они прокляты! Не позволим этого сделать!' В России устроили скандал из-за решения ISU

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметилась невероятно злобными комментариями в адрес Международного союза конькобежцев (ISU), который отказался возвращать российских спортсменов в свои турниры. Представительница РФ обвинила организацию в попытках уничтожить спорт в стране-агрессорке.

Об этом Тарасова заявила пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Она отметила, что не ожидала иного решения от ISU, и засыпала союз проклятиями, а также с пафосом высказалась о светлом будущем фигурного катания в России.

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"Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда", – сказала Тарасова.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев пришел в ярость из-за решения ISU, назвав его "откровенным беспределом".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин размечтался о победе России в войне против Украины.

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