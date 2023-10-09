'Откровенный беспредел': чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за отстранения

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев пришел в ярость из-за отказа Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждать вопрос допуска спортсменов из РФ в свои турниры. Чемпион Олимпиады в Калгари-88 назвал подобный шаг беспределом.

Об этом Гуляев в истерике заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он добавил, что вопрос о возвращении россиян в международные соревнования якобы был в повестке дня на заседании совета ISU, однако позже функционеры не стали его обсуждать.

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"В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и беларусских спортсменов к международным соревнованиям. К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке. Удивляет, почему это произошло. Хотя понимание и догадки есть. Президент ISU, скорее всего, побоялся взять ответственность о допуске россиян и беларусов на фоне того, что все остальные зимние федерации занимают явно направленную антироссийскую позицию. То, что происходит сейчас, кроме как откровенным беспределом назвать невозможно", – сказал Гуляев.

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