Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за отказ рассматривать вопрос о возвращении россиян в свои соревнования. Бывший муж Татьяны Навки с типичными угрозами размечтался о победе страны-агрессорке над Украиной.

Об этом Жулин заявил в интервью порталу Sport24. Чемпион мира-1993 отметил, что не удивился такому шагу со стороны ISU, и добавил традиционный штамп кремлевской пропаганды о политизации спорта.

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"Меня совершенно не удивило, что ISU проигнорировали повестку о возвращении России в фигурное катание. Ничего не поменяется пока мы не добьемся победы в политическом пространстве. К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль. Поэтому пока не победим в Украине – ничего не поменяется", – сказал Жулин.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев пришел в ярость из-за решения ISU, назвав его "откровенным беспределом".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

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