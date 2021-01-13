Борца Грицая, бросившего вызов Усику, выгнали из Олимпийского колледжа: спортивные итоги 12 января

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:10, 13.01.2021 Обновлено: 09:21, 13.01.2021

Борца Богдана Грицая, который бросил вызов Александру Усику, уволили из Олимпийского колледжа, а футболисты киевского "Динамо" рассказали о подсказках Мирчи Луческу во время матчей.

Кроме того, Артем Милевский высказался о первых тренировках в "Минае".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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