Милевский о первых тренировках в Украине: думал, будет полегче

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский, перешедший этой зимой в закарпатский "Минай", признался, что первые тренировки в клубе удивили его своей интенсивностью

12 января в день рождения Милевского "Минай" начал сборы, которые продлятся 10 дней. В первые же дни, на спорткомплексе "Авангард" состоялась беговая подготовка на дистанцию 8 км.

"Думал, будет немного полегче, но сразу Василий Васильевич [Кобин – главный тренер "Миная"] взялся готовиться серьезно. У меня как обычно – 12 января - это начало сборов, и две тренировки в день. Правда мне одну тренировку скостили в честь праздника, но вечером уже будет занятие с мячами. Как поздравили? Вот плечи болят. Сегодня бежал в тоннеле, а пацаны мячами по плечам немного дали. А так нормально. Со всеми потихоньку знакомлюсь. Всех узнаю. Интересный коллектив необычный. Скоро станем еще дружнее", – заявил Артем в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

36-летний Милевский пожелал себе 18-летнему здоровья.

"Уже не так легко бежится. Я бегу, пыхчу, все выполняю, но это все делается намного сложнее чем моим 18-летним и 20-летним одноклубникам", – подытожил футболист.

Ранее Милевский рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения лишь отсутствием страсти к алкогольным напиткам.

Экс-футболист "Динамо" был удивлен, как это можно после игры не попить пивка.