Борця Грицая, який кинув виклик Усику, вигнали з Олімпійського коледжу: спортивні підсумки 12 січня

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:10, 13.01.2021 Оновлено: 09:21, 13.01.2021

Борця Богдана Грицая, який кинув виклик Олександру Усику, звільнили з Олімпійського коледжу, а футболісти київського "Динамо" розповіли про підказки Мірчі Луческу під час матчів.

Крім того, Артем Мілевський висловився про перші тренування в "Минаї".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 12 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Мілевський про перші тренування в Україні: думав, буде легше

Футболісти "Динамо" розповіли, що їм кричить Луческу в матчах

Борця, який викликав на бій Усика, вигнали з Олімпійського коледжу

З Ломаченка вибили дур, – легендарний ексчемпіон світу

Борець Богдан Грицай, який кинув виклик Усику, відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу

Луческу нас розбудив, вмотивував, – провідний легіонер "Динамо"

Лопес: вболівальники несправедливо відвернулися від Ломаченка

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

На Вінниччині поховали молоду військову: мати двох дітей померла на Донбасі

"Офис невезения": людина, яка вимагала відкати, пішла на підвищення

Крива стезя Андрія Ілларіонова і Ко

Бродський відверто розповів про вакцини для "обраних" і провал української влади: найяскравіші тези інтерв'ю

Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир