Луческу нас разбудил, мотивировал, – ведущий легионер "Динамо"

Словенский футболист "Динамо" Беньямин Вербич подвел итоги 2020 года в первый день после возвращения из отпуска, сравнив его первую и вторую половины.

В интервью официальному сайту киевского клуба легионер отметил, что пандемия коронавируса сильно отразилась на физической готовности футболистов, но команде все равно удалось достичь своих целей. Он также сделал акцент на том, что после прихода Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо" сделало шаг вперед.

"Первых полгода были нелегкими. Очень повлияла пандемия коронавируса. Было очень тяжело. Мы долгое время тренировались индивидуально. Затем вернулись нормальные тренировки, но все равно было нелегко набрать форму. Однако мы все же, хоть и с трудом, задачу выполнили – закончили сезон на втором месте, при этом выиграли Кубок Украины. Затем мы провели хорошие полгода – выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов. Приход Мистера дал нам серьезный импульс, позволил сделать шаг вперед. Луческу нас как будто разбудил, мотивировал. И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и показали болельщикам, на что способны", – рассказал Вербич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беньямин поведал, чем футболисты "Динамо" постоянно радуют его в раздевалке.