Борец Богдан Грицай, кинувший вызов Усику, отреагировал на свое увольнение из Олимпийского колледжа

Борец вольного стиля Богдан Грицай, комментируя решение руководства олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве уволить его и Дмитрия Несвятипаску с должности преподавателей, поблагодарил всех коллег за работу.

На свой странице в Facebook спортсмен заявил, что выполнял свои обязанности качественно и с полной отдачей, отметив, что только с начала 2019 года воспитанники его отделения завоевали титулы на международных и национальных турнирах.

"Один чемпион Европы; один бронзовый призер чемпионата мира; девять чемпионов Украины; четыре серебряных призера чемпионата Украины; пять бронзовых призеров чемпионата Украины", – перечислил все достижения Грицай.

Богдан Грицай Facebook Богдана Грицая

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай получил популярность в интернете, ответив Усику на его видео, в котором Александр показывает, как нокаутирует "диванного эксперта".