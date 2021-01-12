Борець Богдан Грицай, який кинув виклик Усику, відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу

Максим Іншаков Інші види спорту 19:29, 12.01.2021 Оновлено: 19:54, 12.01.2021

Борець вільного стилю Богдан Грицай, коментуючи рішення керівництва олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві звільнити його і Дмитра Несвятіпаску з посади викладачів, подякував усім колегам за роботу.

На свій сторінці в Facebook спортсмен заявив, що виконував свої обов'язки якісно та з повною віддачею, зазначивши, що тільки з початку 2019 року вихованці його відділення завоювали титули на міжнародних і національних турнірах.

"Один чемпіон Європи; один бронзовий призер чемпіонату світу; дев'ять чемпіонів України; чотири срібних призера чемпіонату України; п'ять бронзових призерів чемпіонату України", – перерахував всі досягнення Грицай.

Богдан Грицай
Facebook Богдана Грицая

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай отримав популярність в інтернеті, відповівши Усику на його відео, в якому Олександр показує, як нокаутує "диванного експерта".

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