Борець Богдан Грицай, який кинув виклик Усику, відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу

Борець вільного стилю Богдан Грицай, коментуючи рішення керівництва олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві звільнити його і Дмитра Несвятіпаску з посади викладачів, подякував усім колегам за роботу.
На свій сторінці в Facebook спортсмен заявив, що виконував свої обов'язки якісно та з повною віддачею, зазначивши, що тільки з початку 2019 року вихованці його відділення завоювали титули на міжнародних і національних турнірах.
"Один чемпіон Європи; один бронзовий призер чемпіонату світу; дев'ять чемпіонів України; чотири срібних призера чемпіонату України; п'ять бронзових призерів чемпіонату України", – перерахував всі досягнення Грицай.
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