Украинца тайно вывезли из России: игрок сборной ночью бежал из РФ через Турцию после отказа разорвать контракт

19-летний диагональный сборной Украины по волейболу Даниил Пивоваренко рассказал, что тайно покидал Россию после полномасштабного вторжения в его страну. С 2021 года Даниил выступал за молодежку новосибирского "Локомотива" и оставался там до конца марта 2022-го, поскольку не мог разорвать контракт. А затем сбежал и усилил испанский клуб "Рио Дуэро".

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Также Пивоваренко, который стал с "Локомотивом" бронзовым призером Молодежной лиги России-2022, объяснить, почему вообще согласился играть в РФ после оккупации Крыма и войны на территории Донбасса. Стоит отметить, что харьковчанину на тот момент было 17 лет.

"Это было два года назад. В Украине из-за пандемии сезон завершился очень рано. Нам негде было тренироваться, не то что играть. Я искал место, где мог бы продолжить заниматься волейболом и не растерять форму. В этот момент у меня появился вариант с Новосибирском. Меня приглашал очень сильный профессиональный клуб", – рассказал спортсмен Sport.ua.

Даниил заметил, мол, понимал, что ехать в Россию – не очень хорошо, но желание играть на высоком уровне в ту минуту перевесило. Зато выехать из РФ после начала полномасштабной войны в Украине оказалось проблемой.

"Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля, но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Начал советоваться с папой. С его помощью пытались расторгнуть контракт. Но это оказалось непростой задачей. Переговоры продолжались больше месяца и в итоге зашли в тупик", – признался Даниил.

"Тогда отец тайно, через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России. Благодарен Международной федерации волейбола, которая пошла на встречу и выдала трансфер. Благодаря этому смог продолжить карьеру в Европе", – добавил украинец.

У болельщиков были большие претензии к Пивоваренко из-за его фотосессии в SPA-центре Новосибирска в конце марта 2022-го, когда его родной Харьков обстреливали со всего имеющегося оружия.

"У нас были контрактные обязательства перед Spa-салоном, который был спонсором команды. После одной из тренировок мы пошли туда на фотосессию и съемку рекламного ролика. В контракте нам прописали, что мы обязуемся выставлять рекламные посты о наших спонсорах на собственных страницах в Instagram", – объяснил ситуацию Даниил, которому на тот момент только исполнилось 18 лет.

Стоит отметить, что волейболист удалил из своих социальных сетей все фото и видео, связанные с "Локомотивом" и его пребыванием в Новосибирске.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодой волейболист погиб на Донбассе, воюя в составе героической бригады. Вместе с побратимами он держал оккупантов под Марьинкой.

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