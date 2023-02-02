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США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

Новый президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс заявил о поддержке идеи Международного олимпийского комитета (МОК) дать возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. При этом обязательным условиям указывается их нейтральный статус – без гимна и символики стран.

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Джин Сайкс, сменивший Сюзанну Лайонс на посту председателя USOPC 1 января, на прошлой неделе написал письмо спортсменам и другим заинтересованным сторонам в США с просьбой высказать свое мнение по этому поводу.

"После того, как мы выслушали многих спортсменов и избирателей со всех концов Соединенных Штатов, мы признаем реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира — но только если это может произойти таким образом, чтобы обеспечить безопасную и честную игру", — цитирует Сайкса AP.

США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

USOPC участвовал в декабрьских встречах, на которых МОК впервые изложил идею участия россиян в качестве нейтральных атлетов. МОК подчеркнул, что не хочет, чтобы россиян наказывали только за их паспорт, но и не хочет, чтобы спортсмены, поддержавшие войну, были включены в список.

USOPC поддержал этот план, хотя и Лайонс выразила сомнение, что МОК сможет создать такую систему, которая смогла бы определить то, кто из сотен российских спортсменов поддерживал войну или выступал против нее.

США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

В этом же письме Сайкс отметил, что USOPC по-прежнему солидарен с Украиной и ее спортсменами, и выразил "очень реальную обеспокоенность, даже скептицизм, по поводу того, могут ли быть выполнены (условия)" для допуска россиян.

"Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям допускаются только нейтральные спортсмены, которые чисты. Этот процесс потребует тщательного управления и дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие нашего сообщества", — написал Сайкс.

США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

Сайкс признал, что это "невероятно сложная ситуация" и что ее освещение в СМИ сбивает всех с толку.

"Если эти условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских и Паралимпийских игр возобладает. Это и впредь будет нашим основным направлением", — написал он.

 

Письмо Сайкса, отправленное в прошлый четверг, появилось на фоне того, что все больше стран критикуют идею МОК с допуском представителей России и Беларуси в нейтральном статусе. 

В среду южнокорейский олимпийский комитет потребовал разъяснения от главного спортивного организационного комитета Азии, который пригласил Россию принять участие в олимпийских квалификационных соревнованиях в этом году.

 

Накануне генеральный директор Канадского олимпийского комитета Дэвид Шумейкер заявил, что "вся эта ситуация будет выглядеть совсем по-другому, если война будет продолжаться через 18 месяцев".

Отвечая на заявление МОК на прошлой неделе, министр культуры Великобритании Мишель Донелан сказала: "Я хочу прояснить, что эта позиция МОК очень далека от реальности войны, которую ощущает украинский народ".

США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

Лидеры Латвии пригрозили бойкотировать Олимпиаду, если допустят Россию. Между тем, когда глава Олимпийского комитета России оптимистично высказался о том, что его страна, возможно, отправит в Париж некоторых спортсменов.

В то же время МОК резко отреагировал заявлением о том, что "санкции против российских и белорусских государств и правительств не подлежат обсуждению".

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