США поддержали МОК с возвращением россиян и белорусов к международным соревнованиям

Новый президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс заявил о поддержке идеи Международного олимпийского комитета (МОК) дать возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. При этом обязательным условиям указывается их нейтральный статус – без гимна и символики стран.

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Джин Сайкс, сменивший Сюзанну Лайонс на посту председателя USOPC 1 января, на прошлой неделе написал письмо спортсменам и другим заинтересованным сторонам в США с просьбой высказать свое мнение по этому поводу.

"После того, как мы выслушали многих спортсменов и избирателей со всех концов Соединенных Штатов, мы признаем реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира — но только если это может произойти таким образом, чтобы обеспечить безопасную и честную игру", — цитирует Сайкса AP.

USOPC участвовал в декабрьских встречах, на которых МОК впервые изложил идею участия россиян в качестве нейтральных атлетов. МОК подчеркнул, что не хочет, чтобы россиян наказывали только за их паспорт, но и не хочет, чтобы спортсмены, поддержавшие войну, были включены в список.

USOPC поддержал этот план, хотя и Лайонс выразила сомнение, что МОК сможет создать такую систему, которая смогла бы определить то, кто из сотен российских спортсменов поддерживал войну или выступал против нее.

В этом же письме Сайкс отметил, что USOPC по-прежнему солидарен с Украиной и ее спортсменами, и выразил "очень реальную обеспокоенность, даже скептицизм, по поводу того, могут ли быть выполнены (условия)" для допуска россиян.

"Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям допускаются только нейтральные спортсмены, которые чисты. Этот процесс потребует тщательного управления и дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие нашего сообщества", — написал Сайкс.

Сайкс признал, что это "невероятно сложная ситуация" и что ее освещение в СМИ сбивает всех с толку.

"Если эти условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских и Паралимпийских игр возобладает. Это и впредь будет нашим основным направлением", — написал он.

Письмо Сайкса, отправленное в прошлый четверг, появилось на фоне того, что все больше стран критикуют идею МОК с допуском представителей России и Беларуси в нейтральном статусе.

В среду южнокорейский олимпийский комитет потребовал разъяснения от главного спортивного организационного комитета Азии, который пригласил Россию принять участие в олимпийских квалификационных соревнованиях в этом году.

Накануне генеральный директор Канадского олимпийского комитета Дэвид Шумейкер заявил, что "вся эта ситуация будет выглядеть совсем по-другому, если война будет продолжаться через 18 месяцев".

Отвечая на заявление МОК на прошлой неделе, министр культуры Великобритании Мишель Донелан сказала: "Я хочу прояснить, что эта позиция МОК очень далека от реальности войны, которую ощущает украинский народ".

Лидеры Латвии пригрозили бойкотировать Олимпиаду, если допустят Россию. Между тем, когда глава Олимпийского комитета России оптимистично высказался о том, что его страна, возможно, отправит в Париж некоторых спортсменов.

В то же время МОК резко отреагировал заявлением о том, что "санкции против российских и белорусских государств и правительств не подлежат обсуждению".

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