Речь идет о другом: в МОК сделали неожиданное заявление о допуске России к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент не рассматривает вопрос участия спортсменов из России и Беларуси в Играх-2024 в Париже. При этом разрабатываются критерии для допуска атлетов из стран-агрессоров к летнему сезоне в азиатских турнирах.

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Об этом говорится на официальном сайте МОК. В комитете подчеркнули, что в документации МОК нет ни одного упоминания россиян и белорусов в контексте их участиях на Олимпийских играх в столице Франции.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", – отметили в организации.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объектов. ВСУ также показали видео спорткомплекса в Бахмуте, который был разбомблен оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о своей "значимости для мира" после приглашения на турниры в Азию и Африку. В свою очередь знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина призвала не допустить участия россиян в Олимпиаде-2024.

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