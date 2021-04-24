Боец UFC победил "лучшим нокаутом года" и поразил сеть. Видео

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Капальдо добыл эффектную победу над соотечественником Крисом Василем.

Бой на турнире Cage Fury FC в полулегком весе завершился досрочно. В конце третьего раунда 24-летний Капальдо воспользовался невнимательностью соперника и нанес ему молниеносный удар ногой в подбородок.

Васил рухнул как подкошенный на настил октагона, а победитель ринулся его добивать. Судья тут же остановил поединок.

В сети этот момент собрал более 800 000 просмотров, а пользователи в комментариях назвали его нокаутом года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональной карьере, став обладателем пояса WBC Francophone.

На вечере бокса в Германии 24-летний уроженец Запорожья добыл досрочную победу над бывшим соотечественником Сергеем Вервейко (11-5, 7 КО), который ныне представляет Польшу.