Боец UFC из Харькова, принявший гражданство РФ: никогда не говорил, что я не украинец

Родившийся в Харькове боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник заявил, что все еще чувствует себя украинцем и любит нашу страну, несмотря на то, что принял российское гражданство в 2015 году. По словам спортсмена, он свободно разговаривает на обоих языках.

Тем не менее, в интервью изданию Спорт24 он сказал, что в Украине якобы происходят какие-то незаконные процессы, которые ему не нравятся.

"Я никогда не говорил, что я не украинец и не люблю Украину. Украину я люблю. Я не люблю те незаконные процессы, которые происходят внутри страны. Я спокойно разговариваю на украинском так же, как и на русском. Прекрасно отношусь к стране, в которой я родился, к своей родине. Но там не хотят, чтобы люди гордились человеком, который прошел большой путь в спорте и имеет вес в бойцовском мире. Сожалею об этом, но не могу ничего сделать", – заявил Олейник.

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Отметим, что на счету уроженца Харькова 59 побед и 15 поражений в MMA. Он выступает в боях под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с 2014 года. Там его статистика – 8 побед и 6 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке Олейник без шансов уступил американцу Крису Дакасу, проиграв нокаутом уже в первом раунде.