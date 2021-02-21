Боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник (8-6), который родился в Харькове, но принял российское гражданство в 2014 году, без шансов проиграл американцу Крису Дакасу (11-3).

Бой в супертяжелом весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (Невада, США) UFC Fight Night 185 завершился в первом раунде победой Дакаса техническим нокаутом.

С первых секунд Дакас завладел преимуществом и спустя две минуты смог прижать Олейника к сетке, методично избивая его. 43-летний россиянин не выдержал такой темп соперника, который был его моложе на 12 лет. Рефери не стал ждать окончания встречи, присудив досрочную победу американцу.

Это поражение стало 15-м для Олейника за всю его историю выступлений в MMA. Всего на счету россиянина 75 боев (59 побед). Олейник выступает с 1996 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Алексей без шансов проиграл американцу Деррику Льюису (26-7) на турнире UFC Fight Night.

В предыдущем бою россиянин одержал тяжелую победу над опытным бойцом Фабрисио Вердумом на UFC 249.