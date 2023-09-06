Бизнес с террористами 'ДНР': Бубка со словами об огромной чести впервые отреагировал на скандал

Легендарный легкоатлет Сергей Бубка впервые отреагировал на журналистское расследование, которое якобы выявило его причастность к компаниям, ведущим бизнес на временно оккупированной территории Донецкой области и обслуживающим оккупантов из "ДНР". Олимпийский чемпион Сеула-88 категорически отверг эти обвинения, а также заявил о кампании "по уничтожению репутации".

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Соответствующее видеообращение было опубликовано на официальном YouTube-канале Бубки. Обладатель 35 мировых рекордов рассказал, что с 2014 года не посещал оккупированные Россией территории, а также назвал себя борцом против агрессии РФ и за права украинских спортсменов на международной арене.

"Я родился на украинской земле. Я всегда с большой гордостью представлял Украину во всем мире. Я всегда боролся за Украину. Но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации. Я, как и каждый украинец, с самого начала войны сделал свой выбор быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях. Я не посещал своих родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения к бизнесу на оккупированной территории. Моя работа заключается в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международной арене", – сказал Бубка.

Он добавил, что сейчас главной целью считает выступление украинцев на Играх-2024 в Париже. При этом легенда спорта ничего не сказал о борьбе за отстранение представителей России от соревнований.

"Я делаю все, чтобы нынешнее поколение украинских спортсменов воплотило в жизнь свою олимпийскую мечту, выступили на Олимпийских играх в Париже в следующем году. А тем, кто пытается очернить мое имя, хотел бы сказать – бороться за Украину в спорте всегда было честью для меня. Бороться за государственные интересы моей страны – огромная честь для меня", – резюмировал олимпийский чемпион.

Добавим, что данные о причастности Бубки и его семьи к бизнесу в ДНР появились еще два месяца назад, однако все это время он молчал. После скандала украинец был исключен из Международной федерации легкой атлетики, где он находился на руководящих должностях в течение 22 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легкоатлет из Львовской области Юрий Мочульский, в свое время занимавшийся профессионально бегом на длинные дистанции, погиб во время штурма позиций российских оккупантов.

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