На войне погиб украинский легкоатлет, вернувшийся из-за границы, чтобы защищать родину

Украинский легкоатлет со Львовщины Юрий Мочульский, в свое время занимавшийся профессионально бегом на длинные дистанции, погиб во время штурма позиций российских оккупантов. Герою с позывным Рыжий служившему в рядах "Азова" было 28 лет.

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Сразу после начала полномасштабного вторжения России Юрий вернулся из-за границы, присоединившись к 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Был ранен. После лечения вновь вернулся на фронт.

О трагедии написал брат Мочульского – Дмитрий Демьянюк.

"Мой первый отпуск был на твою свадьбу... Я был так рад этому... Радовался тебе. На второй отпуск навещал тебя с ранением в госпитале в Ровно… После этого ты не списался… Ты пошел в "Азов". А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах… Невыносимая боль", – написал Демьянюк.

Смерть Юрия подтвердила его жена Татьяна.

"Я никогда не могла подумать, что это все будет о нас… Мы столько всего планировали. У нас должна была быть вся жизнь впереди. Но теперь нет, и я не знаю как жить дальше, и даже не хочу жить без тебя. Ты знал, я всегда тебе говорила по миллион раз "моя жизнь без тебя не существует" или же "ты всю мою жизнь". Потому что так и есть, я просто хочу быть рядом с тобой любимый!" - написала Татьяна в Facebook.

До своей годовщины свадьбы Юрий не дожил 2 месяца.

"Ты был моей поддержкой, моим лучшим другом, моей опорой и всей моей жизнью. У меня вырвали сердце и унесли мою жизнь. Благодарю тебя за все, любимый, кланяюсь перед тобой! Ты мой герой! Ты всегда будешь в моем сердце, пока я существую, потому что без тебя, это не жизнь! Вечная память тебе, мой Герой!" – написала в прощальном послании супругу Татьяна.

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