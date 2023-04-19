Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать 'война', за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка 17 лет возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины, заработав серьезный авторитет в мире спорта, но после начала полномасштабной войны с Россией олимпийский чемпион разочаровал очень многих своим непонятным молчанием, когда нужно было трубить о нашей трагедии, и крайне слабой позицией в отношении РФ.

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OBOZREVATEL решил разобрать, какие претензии были у украинцев к Бубке, включая отсутствие маломальской реакции на стремление Международного олимпийского комитета вернуть РФ и Беларусь в мировой спорт, а также семейный бизнес на оккупированной территории Донецкой области.

ГДЕ БУБКА? От главного олимпийца страны ждали жесткой и четкой реакции сразу же после первых бомбардировок украинских городов и танков в Херсоне и на подступах к Киеву. Однако Бубка молчал до 28 февраля, когда МОК, ФИФА и УЕФА отстранили всех спортсменов из РФ от соревнований под своей эгидой. Но при этом в словах главы НОК не было ни единого намека на осуждение России и нелюдей в Кремле.

"Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить", – гласила крайне размытая цитата Бубки на сайте НОК. А ведь можно было упомянуть, что РФ должна немедленно вывести свои войска с территории Украины, иначе не очень понятно, кто виноват в происходящем.

Также подписи Сергея Бубки не нашли под письмом, которое украинские спортсмены отправили в Международный олимпийский комитет с призывом отстраните российских и белорусских атлетов и официальные лица от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить их НОКи из МОК.

Спортсмены ждали от легенды мирового спорта четкой позиции в условиях кровопролитной войны. И не понимали его упорного молчания. В частности, не сдержался олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк.

"Позиция НОК непонятна в принципе. Поляки публично занимают по отношению к России жесткую позицию вплоть до отстранения, пока после окончания войны агрессором не будут компенсированы все убытки, причиненные нашей стране. А что думает НОК, никто не знает... Я не знаю, где Бубка. Но думаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны", – сказал Беленюк в интервью FanDay.

После этого были бомбардировки роддома и драмтеатра в Мариуполе, нескончаемые обстрелы Харькова и Чернигова, шок после освобождения Бучи и Ирпеня, ад на вокзале в Краматорске. Но президент НОК упорно хранил молчание, не называя Россию ни террористом, ни оккупантом, ни даже агрессором. И в середине апреля 2022-го терпение лопнуло у призера ОИ в тройном прыжке и депутата ВР Ольги Саладухи.

"Назвать врага врагом, войну войной, оккупацию оккупацией – это то, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения России. И, к сожалению, этого не произошло до сих пор! Еще 27 февраля спортивное сообщество Украины начало озвучивать четкое требование – исключить РФ и Беларусь из МОК и международных федераций. Но Сергей Бубка до сих пор не озвучил четкую позицию по этому поводу, а НОК не принял никакого решения, обращения", – заявила легкоатлетка.

"Очень хотелось, чтобы главными организаторами спортивного фронта были украинский НОК и Министерство молодежи и спорта. Выглядит довольно странным, когда даже традиционно нейтральная Швейцария выступает с резкими заявлениями, а НОК Украины молчит или говорит что-то невнятное", – отрезала депутатка.

Также Саладуха утверждала, что во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, на котором обсуждали пакет новых санкций против России, Бубка "постыдился произнести слово "война", признать РФ агрессором и осудить оккупацию украинских городов и сел". Кроме того, он предложил натурализовать некоторых российских спортсменов, которые, "спасаясь от санкций, внезапно захотели выступать под нашим флагом".

После подобной критики в конце апреля Бубка наконец-то дал интервью с реакцией на происходящее, рассказал, что встретил вторжение в Киеве, регулярно контактировал с президентом МОК Томасом Бахом, а затем рассказывал, как с другими беженцами 28 февраля эвакуировался на поезде во Львов, а дальше – в Ужгород и за границу.

"Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто оставить рюкзак с документами на пересечение границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту. Это очень тяжело и очень больно. Всю свою энергию я потратил на работу, чтобы спасти жизнь и спасти украинское олимпийское движение", – рассказывал Бубка, но снова нигде не прозвучало осуждение или хотя бы упоминание России как агрессора.

Конечно, еще тут можно задаться вопросом, как президента НОК выпустили из Украины 28 февраля? Ведь ему было еще 58 лет, всего двое детей и те – давно совершеннолетние... Но справедливости ради стоит отметить, что после этого Бубка возвращался в Киев, встречался со спортсменами на Олимпийской базе в Конча-Заспе в апреле 2022-го. Но личной жесткой позиции в отношении России от него до сих пор так и не дождались.

МОЛЧИТ В МОНАКО. Легендарный прыгун с шестом руководил НОК с 2005 года, заменив на этом посту Виктора Януковича, но в ноябре 2022-го Бубка отказался бороться за новый срок у руля украинского спорта и теперь находится за границей, преимущественно на Лазурном берегу в Монако, где у украинского функционера есть недвижимость и живет его жена.

Бывший легкоатлет является членом Международного олимпийского комитета, однако, имея такую арену для поддержки Украины и ужесточения санкций в отношении России, он практически не дает интервью и не призывает к изоляции атлетов из РФ. И тут вспоминается история 2016 года, когда после массовых российских махинаций с допинг-пробами сборную с "триколором" предлагали отстранить от Олимпиады в Рио. Но Бубка выступил в их поддержку.

Тогда глава украинского НОК заявил, что нужно защищать чистых атлетов от любых форм массовой изоляции: "Все участвовавшие в махинациях должны получить справедливые наказания. Но нормальные спортсмены не должны страдать из-за этого и пропускать соревнования". Согласитесь, что прямо-таки сегодняшняя риторика президента МОК Баха касательно "нейтральных" атлетов из РФ. А представители российского спорта тогда с радостью везде трубили, что Бубка на их стороне.

К сожалению, не услышали мы возмущений или какой-либо другой реакции бывшего главы НОК после того, как 28 марта МОК во главе с Томасом Бахом рекомендовал допустить к международным соревнованиям россиян и белорусов, которые не "поддерживают войну".

"Основной фронт – это работа на уровне Международного олимпийского комитета. А я хочу еще раз отметить, что у нас есть представители, которые являются членами МОК – Сергей Бубка, ничего не комментирующий по этой теме. Мне очень досадно, как спортсмену и олимпийцу, наблюдать за этим", – отметил Жан Беленюк.

"Где господин Бубка, входящий в МОК. Куда он снова пропал? Где какие-то заявления от него? Действия?" – возмутился после рекомендаций о допуске россиян известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич в интервью sport24.ua.

Кстати, тот же Гераскевич совсем не удивлен поведением Бубки, так как в свое время легендарный легкоатлет был соседом, а затем и советником сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, состоял в "Партии регионов".

"Хотя о Бубке можно и раньше догадаться, что с ним что-то не то. Если его брат в так называемой "ДНР" их флаги шьет, а сам Сергей Назарович – сосед и близкий друг Януковича, то, наверное, нужно было более тщательно проверять. Надеюсь, в дальнейшем таких ошибок не будет и наш спорт станет чище", – считает первый скелетонист Украины.

СВЯЗИ В ДОНЕЦКЕ. На молчание Бубки может пролить свет также нахождение его родных в оккупированном Донецке: "Моей больной маме 85, она не может двигаться. О ней заботится мой старший брат, они в Донецке. Они не могут уехать. Вы должны понять – это все, что я могу сказать".

Но давайте будет честными, с возможностями Бубки забрать родных из "ДНР" можна было уже давно. Однако он не спешил этого делать. И, скорее всего, из-за семейного бизнеса на оккупированной территории.

Как показал ряд журналистских расследований, "Спортивный клуб Сергея Бубки", который проводил в Донецке знаменитые соревнования "Звезды шеста", оказался не только спортивным бизнесом. По информации аналитического сервиса Youcontrol, он продолжал работать после оккупации шахтерской столицы РФ в 2014 году и даже после начала полномасштабной войны. И функционирует по сей день.

За семейный бизнес в "ДНР" отвечает брат олимпийского чемпиона Василий Бубка, который являлся руководителем ООО "Шахтерский комбикормовый завод", тогда как сам Шахтерск уже 9 лет находится под контролем боевиков "республики". В конце 14-го года брат Сергея Бубки даже "засветился на праздновании дня флага "ДНР".

А "Спортивный клуб", по данным Youcontrol, работая с оккупантами, под различными брендами в разное время занимался оптовой и розничной торговлей топливом и продуктами питания, производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставлением полиграфических услуг, операциями с недвижимостью, мебелью и размещением рекламы.

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