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Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Елена Павлова
Другие виды спорта
9 минут
3,6 т.
Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать 'война', за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка 17 лет возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины, заработав серьезный авторитет в мире спорта, но после начала полномасштабной войны с Россией олимпийский чемпион разочаровал очень многих своим непонятным молчанием, когда нужно было трубить о нашей трагедии, и крайне слабой позицией в отношении РФ.

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OBOZREVATEL решил разобрать, какие претензии были у украинцев к Бубке, включая отсутствие маломальской реакции на стремление Международного олимпийского комитета вернуть РФ и Беларусь в мировой спорт, а также семейный бизнес на оккупированной территории Донецкой области.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

ГДЕ БУБКА? От главного олимпийца страны ждали жесткой и четкой реакции сразу же после первых бомбардировок украинских городов и танков в Херсоне и на подступах к Киеву. Однако Бубка молчал до 28 февраля, когда МОК, ФИФА и УЕФА отстранили всех спортсменов из РФ от соревнований под своей эгидой. Но при этом в словах главы НОК не было ни единого намека на осуждение России и нелюдей в Кремле.

Улица Вокзальная в Буче в марте 2022 года

"Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить", – гласила крайне размытая цитата Бубки на сайте НОК. А ведь можно было упомянуть, что РФ должна немедленно вывести свои войска с территории Украины, иначе не очень понятно, кто виноват в происходящем.

Также подписи Сергея Бубки не нашли под письмом, которое украинские спортсмены отправили в Международный олимпийский комитет с призывом отстраните российских и белорусских атлетов и официальные лица от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить их НОКи из МОК.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Спортсмены ждали от легенды мирового спорта четкой позиции в условиях кровопролитной войны. И не понимали его упорного молчания. В частности, не сдержался олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк.

"Позиция НОК непонятна в принципе. Поляки публично занимают по отношению к России жесткую позицию вплоть до отстранения, пока после окончания войны агрессором не будут компенсированы все убытки, причиненные нашей стране. А что думает НОК, никто не знает... Я не знаю, где Бубка. Но думаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны", – сказал Беленюк в интервью FanDay.

Жан Беленюк приехал к бойцам спецотряда "Старые Перцы"

После этого были бомбардировки роддома и драмтеатра в Мариуполе, нескончаемые обстрелы Харькова и Чернигова, шок после освобождения Бучи и Ирпеня, ад на вокзале в Краматорске. Но президент НОК упорно хранил молчание, не называя Россию ни террористом, ни оккупантом, ни даже агрессором. И в середине апреля 2022-го терпение лопнуло у призера ОИ в тройном прыжке и депутата ВР Ольги Саладухи.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке
Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

"Назвать врага врагом, войну войной, оккупацию оккупацией – это то, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения России. И, к сожалению, этого не произошло до сих пор! Еще 27 февраля спортивное сообщество Украины начало озвучивать четкое требование – исключить РФ и Беларусь из МОК и международных федераций. Но Сергей Бубка до сих пор не озвучил четкую позицию по этому поводу, а НОК не принял никакого решения, обращения", – заявила легкоатлетка.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

"Очень хотелось, чтобы главными организаторами спортивного фронта были украинский НОК и Министерство молодежи и спорта. Выглядит довольно странным, когда даже традиционно нейтральная Швейцария выступает с резкими заявлениями, а НОК Украины молчит или говорит что-то невнятное", – отрезала депутатка.

Также Саладуха утверждала, что во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, на котором обсуждали пакет новых санкций против России, Бубка "постыдился произнести слово "война", признать РФ агрессором и осудить оккупацию украинских городов и сел". Кроме того, он предложил натурализовать некоторых российских спортсменов, которые, "спасаясь от санкций, внезапно захотели выступать под нашим флагом".

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

После подобной критики в конце апреля Бубка наконец-то дал интервью с реакцией на происходящее, рассказал, что встретил вторжение в Киеве, регулярно контактировал с президентом МОК Томасом Бахом, а затем рассказывал, как с другими беженцами 28 февраля эвакуировался на поезде во Львов, а дальше – в Ужгород и за границу.

"Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто оставить рюкзак с документами на пересечение границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту. Это очень тяжело и очень больно. Всю свою энергию я потратил на работу, чтобы спасти жизнь и спасти украинское олимпийское движение", – рассказывал Бубка, но снова нигде не прозвучало осуждение или хотя бы упоминание России как агрессора.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Конечно, еще тут можно задаться вопросом, как президента НОК выпустили из Украины 28 февраля? Ведь ему было еще 58 лет, всего двое детей и те – давно совершеннолетние... Но справедливости ради стоит отметить, что после этого Бубка возвращался в Киев, встречался со спортсменами на Олимпийской базе в Конча-Заспе в апреле 2022-го. Но личной жесткой позиции в отношении России от него до сих пор так и не дождались.

Сергей Бубка

МОЛЧИТ В МОНАКО. Легендарный прыгун с шестом руководил НОК с 2005 года, заменив на этом посту Виктора Януковича, но в ноябре 2022-го Бубка отказался бороться за новый срок у руля украинского спорта и теперь находится за границей, преимущественно на Лазурном берегу в Монако, где у украинского функционера есть недвижимость и живет его жена.

Бывший легкоатлет является членом Международного олимпийского комитета, однако, имея такую арену для поддержки Украины и ужесточения санкций в отношении России, он практически не дает интервью и не призывает к изоляции атлетов из РФ. И тут вспоминается история 2016 года, когда после массовых российских махинаций с допинг-пробами сборную с "триколором" предлагали отстранить от Олимпиады в Рио. Но Бубка выступил в их поддержку.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке
Российские спортсмены

Тогда глава украинского НОК заявил, что нужно защищать чистых атлетов от любых форм массовой изоляции: "Все участвовавшие в махинациях должны получить справедливые наказания. Но нормальные спортсмены не должны страдать из-за этого и пропускать соревнования". Согласитесь, что прямо-таки сегодняшняя риторика президента МОК Баха касательно "нейтральных" атлетов из РФ. А представители российского спорта тогда с радостью везде трубили, что Бубка на их стороне.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

К сожалению, не услышали мы возмущений или какой-либо другой реакции бывшего главы НОК после того, как 28 марта МОК во главе с Томасом Бахом рекомендовал допустить к международным соревнованиям россиян и белорусов, которые не "поддерживают войну".

"Основной фронт – это работа на уровне Международного олимпийского комитета. А я хочу еще раз отметить, что у нас есть представители, которые являются членами МОК – Сергей Бубка, ничего не комментирующий по этой теме. Мне очень досадно, как спортсмену и олимпийцу, наблюдать за этим", – отметил Жан Беленюк.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке
Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

"Где господин Бубка, входящий в МОК. Куда он снова пропал? Где какие-то заявления от него? Действия?" – возмутился после рекомендаций о допуске россиян известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич в интервью sport24.ua.

Кстати, тот же Гераскевич совсем не удивлен поведением Бубки, так как в свое время легендарный легкоатлет был соседом, а затем и советником сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, состоял в "Партии регионов".

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

"Хотя о Бубке можно и раньше догадаться, что с ним что-то не то. Если его брат в так называемой "ДНР" их флаги шьет, а сам Сергей Назарович – сосед и близкий друг Януковича, то, наверное, нужно было более тщательно проверять. Надеюсь, в дальнейшем таких ошибок не будет и наш спорт станет чище", – считает первый скелетонист Украины.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

СВЯЗИ В ДОНЕЦКЕ. На молчание Бубки может пролить свет также нахождение его родных в оккупированном Донецке: "Моей больной маме 85, она не может двигаться. О ней заботится мой старший брат, они в Донецке. Они не могут уехать. Вы должны понять – это все, что я могу сказать".

Но давайте будет честными, с возможностями Бубки забрать родных из "ДНР" можна было уже давно. Однако он не спешил этого делать. И, скорее всего, из-за семейного бизнеса на оккупированной территории.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

Как показал ряд журналистских расследований, "Спортивный клуб Сергея Бубки", который проводил в Донецке знаменитые соревнования "Звезды шеста", оказался не только спортивным бизнесом. По информации аналитического сервиса Youcontrol, он продолжал работать после оккупации шахтерской столицы РФ в 2014 году и даже после начала полномасштабной войны. И функционирует по сей день.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

За семейный бизнес в "ДНР" отвечает брат олимпийского чемпиона Василий Бубка, который являлся руководителем ООО "Шахтерский комбикормовый завод", тогда как сам Шахтерск уже 9 лет находится под контролем боевиков "республики". В конце 14-го года брат Сергея Бубки даже "засветился на праздновании дня флага "ДНР".

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке
Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

А "Спортивный клуб", по данным Youcontrol, работая с оккупантами, под различными брендами в разное время занимался оптовой и розничной торговлей топливом и продуктами питания, производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставлением полиграфических услуг, операциями с недвижимостью, мебелью и размещением рекламы.

Почему молчит Бубка: бывший президент НОК не мог сказать "война", за год не осудил Россию, а у брата бизнес в Донецке

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