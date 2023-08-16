'Безумию нет предела': чемпион ОИ из РФ нелепо отреагировал на презрение от украинцев

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) назвала безумием решение украинских спортсменов отказаться от рукопожатий с представителями РФ на юниорском чемпионате мира. При этом страна-агрессорка делает вид, что ее не волнует такое отношение к ее атлетам.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Олимпийский чемпион Сеула-88 добавил, что "жаловаться у нас никто не будет", а также повторил типичные для россиян штампы о спорте вне политики.

"Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать. А спорт должен быть вне политики", – сказал Мамиашвили.

Ранее российский функционер назвал противников войны России в Украине "агрессивным меньшинством", которое "навязывает безобразия". Он также высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках" после информации о планах МОК допустить россиян к Олимпиаде-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 без дополнительных условий.

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