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Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,9 т.
Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

Украинские борцы проигнорировали россиян и белорусов на юниорском чемпионате мира, который 14-15 августа проходит в столице Иордана Амане. Украину на турнире представляло 10 спортсменов и трое из них провели своих схватки с "нейтральными" спортсменами.

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Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

В весовой категории до 97 кг Иван Примаченко в полуфинале победил белорусского атлета Владислава Козлова, Алим Месусветов (79 кг) уступил россиянину Ибрагиму Кадиев в утешительной схватке за "бронзу", а Владимир Кочанов (125 кг) победил Александра Градовкина из Беларуси.

После всех этих поединков наши соотечественники не жали руки своим соперникам.

Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

Правила Международной федерацией борьбы (UWW) предусматривают, что спортсмены должны пожимать друг другу руку до и после матча. Глава НОК Вадим Гутцайт в интервью Tribuna рассказал, что украинская сторона согласовала с UWW отказ от рукопожатий с представителям РФ и РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по фехтованию разгорелся громкий скандал после того, как украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

После этого МОК призвал организаторов к чувствительности на соревнованиях между украинцами и россиянами, а также предоставил Харлан прямую путевку на Олимпиаду-2024.

Ольга Харлан

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