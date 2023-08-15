Украинцы показали свое отношение к России и Беларуси на чемпионате мира по борьбе

Украинские борцы проигнорировали россиян и белорусов на юниорском чемпионате мира, который 14-15 августа проходит в столице Иордана Амане. Украину на турнире представляло 10 спортсменов и трое из них провели своих схватки с "нейтральными" спортсменами.

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В весовой категории до 97 кг Иван Примаченко в полуфинале победил белорусского атлета Владислава Козлова, Алим Месусветов (79 кг) уступил россиянину Ибрагиму Кадиев в утешительной схватке за "бронзу", а Владимир Кочанов (125 кг) победил Александра Градовкина из Беларуси.

После всех этих поединков наши соотечественники не жали руки своим соперникам.

Правила Международной федерацией борьбы (UWW) предусматривают, что спортсмены должны пожимать друг другу руку до и после матча. Глава НОК Вадим Гутцайт в интервью Tribuna рассказал, что украинская сторона согласовала с UWW отказ от рукопожатий с представителям РФ и РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по фехтованию разгорелся громкий скандал после того, как украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

После этого МОК призвал организаторов к чувствительности на соревнованиях между украинцами и россиянами, а также предоставил Харлан прямую путевку на Олимпиаду-2024.

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