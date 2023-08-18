Отравили шоколадом, но чудом выжил: харьковчанин первым нес флаг СССР на зимней Олимпиаде и бежал к медали в тумане

18 августа 1931 года в Харькове родился легендарный конькобежец, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Олег Гончаренко. Украинский спортсмен был выбран знаменосцем СССР на Олимпиаде-1956 в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо – первых зимних Играх для сборной Советского Союза. Однако какой-то злой рок не позволил ему стать победителем того турнира.

Видео дня

В день рождения титулованного спортсмена OBOZREVATEL решил вспомнить непростой жизненный путь Гончаренко.

Несмотря на то, что мама Олега была чемпионкой Украины по велоспорту, он ухитрился влюбиться в конькобежный спорт, который его окрылял. Увлечение парня было неожиданным еще и потому, что в послевоенном Харькове отсутствовали условия для занятий. Поэтому, чтобы нарастить мощь, Гончаренко вынужден был использовать подручные средства: колол дрова, разгружал вагоны.

Говорят, чтобы улучшить свою выносливость, курсант пожарно-технического училища сам вызывался в наряды для мытья полов. А когда была возможность потренироваться на льду, Олег придумывал собственные упражнения. И, будучи по-сути самоучкой, в 19 лет ухитрился стать третьим в забеге на 10 000 метров на чемпионате СССР по конькобежному спорту.

А как только под Алма-Аты в начале 50-х появился отличный каток "Медео", Гончаренко стал там частым гостем. Харьковчанин стремительно прогрессировал и в 1953 году выиграл чемпионат мира в классическом многоборье. Эта победа сделала его невероятно популярным, ведь как писали в то время газеты, он стал первым русскоговорящим чемпионом планеты впервые с 1911 года.

"Меня особенно поражает умение советских спортсменов бежать длинные дистанции в низкой посадке. Я 17 лет провел на беговой дорожке и знаю, какой огромной тренировки требует такая техника бега. Особенно изумителен успех Гончаренко. Не припомню, чтобы в прошлом становились чемпионами мира в 21 год", – изумлялся чемпион мира-1947 Ласси Парккинен.

"Один из репортеров, увидев Олега вблизи на том чемпионате, воскликнул: "Вам не на коньках надо бегать, а сниматься в кино!" У Олега в самом деле была внешность киноактера. Его улыбка где-то предвосхитила гагаринскую. Воля и мужество большого спортсмена сочетались в нем с обаянием, скромностью, доброжелательностью к людям", – вспоминал конькобежец Юрий Сергеев.

Через два дня после знаменательной победы Олега газета "Правда" вышла с фотографией Гончаренко на первой полосе. Это был первый в истории случай, когда печатный орган ЦК КПСС опубликовал снимок спортсмена на первой странице издания. Не удивительно, что харьковчанина выбрали первым знаменосцем СССР на белых Олимпиадах в 1956 году.

Говорили, что Гончаренко подходил к Олимпиаде-1956 не в лучшей форме: организм чувствовал, что организму нужен отдых, поэтому Олег приостановил тренировки и возобновил лишь за неделю до Игр. В Италии 24-летний харьковчанин стал бронзовым призером сразу на двух дистанциях – 5000 и 10000 метров. Но был разочарован, поскольку был готов побеждать.

На дистанции 5000 м Олег ошибся сам: наехал на ледяную бровку, чуть не упал и потерял "золотые" секунды. Хотя и установил личный рекорд.

А вот на 10 000 м подвели погода и работники открытого стадиона. Гончаренко бежал в тумане и не видел арену целиком. После удара колокола, сообщившего о финальном круге, он оставил на льду все силы и выпрямился после финиша, но оказалось, что произошла ошибка и нужно было пробежать еще два круга! А конкуренты вышли на лед уже в ясную погоду...

"После финиша я упал в объятия нашего переводчика и на какое-то время потерял сознание. Когда открыл глаза, увидел толпу репортеров. Кто-то сообщил, что я побил олимпийский рекорд", – рассказывал Гончаренко в книге "Повесть о коньках".

Партнеры также поздравляли Олега, уверяя, что в таком тумане никто не приблизится к его времени. Однако Гончаренко это не успокаивало, ведь дистанцию должны были преодолеть еще 14 пар конькобежцев. И тревога харьковчанина не была напрасной.

"Выйдя из ванной в гостинице, я не поверил глазам: в окно ослепительно светило солнце. Неправдоподобно голубое небо смотрело на Мизурину. Едва успел дойти до катка, как узнал, что мой олимпийский рекорд побит норвежцем Кнутом Юханнесеном. У меня аж в глазах потемнело", – признавался Олег, которого позже обошел и швед Сигвард Эрикссон.

Зато Гончаренко смог взять реванш у своих соперников спустя всего 10 дней после завоевания второй бронзовой медали Олимпийских игр. На чемпионате мира уроженец Харькова снова стал чемпионом. А затем повторил свой успех в 1958-м. Также в активе спортсмена было два "золота" чемпионата Европы.

И хоть Гончаренко так и не смог выиграть Олимпийские игры, он был безумно популярен в СССР и скандинавских странах.

"В Норвегии он был любимцем публики. Мне не раз доводилось выступать вместе с ним на знаменитом Бишлете. Особенно яро поддерживали зрители своих чемпионов. Но когда на арену выкатывался Гончаренко, начиналось какое-то неистовство звуков. Никогда не забуду, как переполненный 45-тысячный стадион в едином порыве с ударением на "о" скандировал: "О-лег, О-лег!", – вспоминал чемпион мира-1960 Борис Стенин.

В 1957 году на чемпионате мира в шведском Эстерсунде с Гончаренко приключилась практически детективная история – он оказался на волосок от мучительной смерти. За день до старта турнира после тренировки Олег подписывал в холле отеля открытки для любителей автографов. В это время хозяин гостиницы решил угостить его шоколадом.

Гончаренко съел пару долек, а остальное отдал огромному хозяйскому псу Шири, которого обожали все постояльцы. На следующее утро оказалось, что собака умерла. А конькобежец не смог закончить тренировку из-за острой боли в желудке. "О, это шоколад!" – убивался хозяин отеля. А Олегу под наблюдением врача пришлось проглотить массу лекарств.

"Проснулся я в таком состоянии, что не ощущал под ногами опоры. Чуть не летал по воздуху – так похудел. За сутки потерял три килограмма. Однако и речи не могло быть о том, чтобы не выйти на старт. Тренер сказал, что нас просто не поймут", – вспоминал позже Олег.

И ослабленный болезнью украинец каким-то чудом побил личный рекорд на 500-метровке и занял в многоборье четвертое место.

Гончаренко завершил карьеру в 1962 году, успешно работал тренером молодежной сборной СССР и ответственным секретарем федерации конькобежного спорта Союза. Также его пригласили в структуру Международного союза конькобежцев. Однако сало кто догадывался, что легендарный чемпион тяжело болен. И в декабре 1986-го чемпион из Харькова ушел из жизни в 55 лет...

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про самоубийство лучшего бегуна СССР из Украины: почему звезда Олимпиады запил снотворное водкой и видел кошмары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!