Самоубийство лучшего бегуна СССР из Украины: почему звезда Олимпиады запил снотворное водкой и видел кошмары

16 августа 1975 года трагически ушел из жизни один из величайших бегунов на длинные дистанции в истории легкой атлетики, двукратный олимпийский чемпион из Украины Владимир Куц. Карьера уроженца села Олексино, Сумской области получилась стремительной и очень яркой. Однако организм, который работал на пределе, и нещадная советская система привели к смерти в 48 лет.

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Лучший стайер мира середины 50-х Владимир Куц начал бегать в 1945-м – на финише Второй мировой войны, во время которой он служил матросом Балтийского флота. Причем, в 1943 году 16-летний парень приписал себе два года, чтобы отправиться на фронт.

На Балтийском флоте Куц дослужился до звания старшины первого ранга, командовал артиллерийским расчетом, однако по словам его близкого друга легкоатлета Владимира Казанцева, украинца мучили кошмары.

"Однажды мы возвращались на теплоходе из Швеции после победного выступления. Стояли на палубе, и Володя рассказал мне неожиданную вещь. Он служил на Балтийском флоте тральщиком мин. С тех пор ему чуть ли не каждую ночь снились кошмары, в которых мины всплывали со дна и разрывали людей в клочья. Честно говоря, я был потрясен...", – рассказывал Казанцев.

Профессиональная карьера легкоатлета Куца стартовала уже в 1951-м. Когда парню было 24 года и он начал готовиться и показывать первые результаты под руководством тренера Леонида Хоменкова.

В 1953-м Куц, который родился на тот момент в Харьковском округе и жил там до армии, впервые стал чемпионом СССР, после чего начал штамповать победы и на международных стартах. И подтвердил свой статус фаворита на Олимпиаде-1956, выиграв дистанции 5000 и 10 000 метров.

Правда, перед Олимпиадой зарубежная пресса делала ставки больше не на Владимира, а на австралийцев Лоуренса и Стивенса и англичан Пири и Чатауэя. За прямолинейный стиль бега Куца спортивные обозреватели называли "роботом" и "человеком-машиной"... Одна из мельбурнских газет спрашивала: "Сможет ли "робот" победить спортсменов-мыслителей?" И сама же отвечала: "Нет, в хитроумной борьбе такие спортсмены, как Куц, победить не могут".

Позже Владимир признавался, что эти высказывания его огорчали, и на Игры он ехал с одним желанием – выступить успешно и доказать, что все эти специалисты заблуждались. Первый раз бегун поразил мир 23 ноября 1956 года во время забега на 10 000 метров.

"После выстрела я сразу же вырвался из середины первого ряда и предложил темп, который был мною выверен на тренировках: первый круг – 61,4 сек. Это обычный темп для меня, но он не подходит многим соперникам. Пири следует за мной. Он верен своей обычной тактике. Он хочет за лидером прийти к победе, а может быть, и к новому мировому рекорду...," – вспоминал в своем дневнике Куц.

Владимир предложил соперникам "рваный бег", изматывая оппонентов то резким увеличением, то столь же резким снижением скорости: "До финиша оставалось еще более 3 километров, когда многие окончательно решили, что золотая медаль в руках англичанина Пири. А в это время я готовился к последнему, решающему рывку, который, по моему плану, должен был последовать на 20-м круге".

Куц даже позволил англичанину выйти вперед, а когда увидел его поникшую фигуру, а лице – предельную усталость, то предпринял решающее ускорение: "Последняя капля, видимо, переполнила чашу усталости Пири. И вот 25-й, последний круг. Он был пройден мной за 66,6 секунды. Я буквально летел к финишу..."

За первой олимпийской победой представителя СССР 28 ноября последовала золотая медаль на 5000 метров. Лидируя с самого старта, Владимир финишировал с новым олимпийским рекордом. Говорили, что после 10 000 метров Куц едва мог стоять на ногах, не то, что бегать, а вместо ногтей была синяя опухоль. Но его уговорил стартовать на "пятерке" глава советской делегации, пообещав даже генеральскую пенсию.

А Роджер Баннистер, называвший украинца "безжалостной машиной", после этого написал: "Куц – это не машина. Его мозг столь же прекрасно подготовлен, его мышление столь же совершенно, как и его тело".

Главный конкурент Куца британец Гордон Пири был просто раздавлен: "Он убил меня быстротой и сменой темпа. Он слишком хорош для меня. Я бы никогда не смог бежать так быстро. Я никогда не смог бы побить Владимира Куца!"

Ходили слухи, что в Мельбурне Куцу пытались "подложить" красотку-блондинку, чтобы сбить его с настроя. А также случился инцидент, когда на пресс-конференции бегуну бросили под ноги выкрашенных красной краской крыс. Но на той Олимпиаде ничего не могло повлиять на легкоатлета. Он стал главной звездой австралийский Игр и украсил все мировые СМИ.

Но в 1959-м карьера стайера завершилась также быстро, как и началась. Одной из слабостей гениального бегуна был алкоголь. Из Мельбурна советская делегация возвращалась на теплоходе "Грузия". Рейс до Владивостока продолжался более трех недель и, по сведениям очевидцев, Куц во время плавания ушел в тяжелый запой.

Однако крест на карьере Владимира поставило не спиртное, а здоровье. Бегун страдал из-за сильных болей в животе и ногах, что было вызвано обморожением во время прохождения службы на флоте. После Олимпиады в Мельбурне врачи выявили у него повышенную проницаемость капилляров ног, но даже с таким диагнозом он еще соревновался до 1959 года, а на международных соревнованиях в Риме и установил мировой рекорд на 5000 м, продержавшийся 8 лет – 13.35,0.

А вот после завершения карьеры Куц не смог себя найти в тренерстве, а без регулярных тренировок и бега сильно располнел и весил более 100 кг. Его состояние усугублял алкоголь, и в 1972-м чемпион пережил инсульт. К тому же он крайне болезненно переживал развод с первой женой.

А последней каплей для Владимира стала история с недопуском к Олимпиаде в Мюнхене-1972, куда Куц получил персональное приглашение от организаторов. Но, заботясь о своем лице, советская власть не собиралась показывать миру чемпиона, который после инсульта мог ходить только с палочкой.

Жизнь легенды превратилась в кошмар, и 16 августа 1975 года 48 летний Владимир умер от передозировки снотворного, которое он предположительно запил водкой. Об этом сообщил стайер Сергей Скрипка, живший в то время в квартире Куца. По его словам, тренер выпил сразу большую дозу лекарства и запил его алкоголем. Остановить учителя Сергей не успел.

До сих пор точно неизвестно, был ли поступок олимпийского чемпиона самоубийствам или он случайно перешел черту, стараясь заглушить физическую и душевную боль... Хотя большинство знакомих в то время склонялось к суициду.

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