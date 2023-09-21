Без спортивной одежды. Магучих поразила своим внешним видом на улице Нью-Йорка. Видео
Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников новым видео. В ролике 22-летняя днепрянка идет с чашкой кофе по оживленной улице Нью-Йорка.
Фанатов поразила красота украинки, а особенно ее ноги, бесконечную длину которых подчеркивала короткая юбка.
"Мечтам суждено было сбыться, если не только верить, но и упорно работать над ними. Мой 22-й день рождения прошел в городе мечты – третья поездка в Нью-Йорк и я никогда этого не забуду!" – написала Магучих на своей фан-странице в Instagram.
В комментариях подписчики нашей прыгуньи в высоту устроили настоящий пожар.
"Совершенство существует и я вижу ее отражение в тебе, чистая красота", "Я очарован и влюблен в твои ноги и грациозность движения", "Вау! Ты не только топ-спортсменка, но и совершенно потрясающая женщина", – пишут юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.
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