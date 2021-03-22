Американский боец UFC нокаутировал соперника на последней секунде боя. Видео

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Грант Доусон (17-1-0) добыл досрочную победу над Леонардо Сантосом (18-5-1), нокаутировав своего соперника на последней секунде боя, который прошел в андеркарте турнира UFC Vegas 22.

До конца третьего раунда оставалось менее 15 секунд, когда бразилец позволил своему сопернику выбраться из захвата и пропустил мощный удар в голову. Он перестал защищаться и позволил Доусону еще несколько раз ударить себя кулаком.

Судья поединка не стал дожидаться, пока прозвучит финальная сирена, и остановил поединок за секунду до нее.

Отметим, что для Сантоса это поражение стало первым в UFC. В последний раз он проигрывал бой в смешанных единоборствах еще в мае 2009 года.

Что касается американца, то он попал в промоушен благодаря участию в шоу Dana White's Tuesday Night Contender Series. Для него эта победа стала пятой подряд в UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, литовская девушка-боец Юлия Столяренко упала в обморок на взвешивании перед поединком. Бой был отменен.