Девушка-боец UFC упала в обморок на взвешивании перед поединком. Видео

Известная литовская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Юлия Столяренко потеряла сознание на церемонии взвешивания перед поединком с американкой Джулией Авилой.

Столяренко, выступающая в легчайшем весе, пыталась уложиться в лимит 61 кг, но организм не выдержал нагрузок.

На видео видно, как 27-летнюю девушку в какой-момент начало шатать, она попыталась сохранить равновесие, попятилась и упала на рекламный щит, который стоял за ней. К литовке сразу же подбежали организаторы, пытаясь привести в чувство.

Бой на UFC Vegas 22, который должен был стать вторым для Столяренко в UFC, отменили. Отметим, что свой дебют в промоушене Столяренко провалила, проиграв Яне Куницкой единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянка Куницкая заявила, что вернется на родину лишь в самом крайнем случае.