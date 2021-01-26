Амбассадора Parimatch Марину Мороз наградили орденом княгини Ольги III степени

Первую украинку в самом престижном в мире промоушене UFC отметили государственной наградой. Указом Президента Украины Марина Мороз награждена орденом княгини Ольги III степени.

"Мне очень приятно, это был большой сюрприз для меня. Всем спасибо, кто в меня верит и поддерживает", - поделилась эмоциями Марина после того как узнала о награде.

Марина Мороз, которая является амбассадором Parimatch, уже пять лет выступает в UFC, где провела ряд ярких поединков, благодаря которым завоевала любовь болельщиков. Ей принадлежит рекорд по количеству ударов в 3-раундовом поединке наилегчайшей весовой категории - 139 за бой. Одно из самых известных своих селфи Марина сделала после поединка, в котором получила серьезное рассечение. Тогда в больнице она радовалась победе и позировала с флагом Украины.