Абраменко установил историческое достижение Украины на Олимпиадах

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Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевав серебряную медаль на Олимпиаде-2022, стал первым в истории нашей страны спортсменом, который смог взять награды на двух зимних Олимпийских играх. Четыре года назад 33-летний уроженец Николаева выиграл ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Отметим, что всего за период независимости Украины, "желто-синяя" команда завоевала 9 олимпийских наград.

Общий список наших медалистов (без учета успехов Александра Абраменко) выглядит следующим образом:

Лиллехамер-1994. "Золото" – Оксана Баюл (фигурное катание), "бронза" – Валентина Цербе-Несина (биатлон, спринт).

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Нагано-1998. "Серебро" – Елена Петрова (биатлон).

Турин-2006. Две "бронзы" – Лидия Вайгина-Ефремова (биатлон) и Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание, спортивные танцы).

Сочи-2014. "Золото" – Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная (биатлон, эстафета), "бронза" – Вита Семеренко (биатлон, спринт).

Отметим, что на этой Олимпиаде, наша женская биатлонная сборная не смогла повторить свой успех. "Желто-синие" на трассе в Пекине финишировали лишь седьмыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абраменко, после "серебра" Пекина-2022 в лыжной акробатике оказался в объятиях россиянина.

Сам Александр, комментируя свой успех, признался, что посвятил эту медаль всей Украине и всем украинцам.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.