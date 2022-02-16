Российский фристайлист обнял украинца Абраменко после завоевания медалей Олимпиады

Украинский фристайлист Александр Абраменко после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Пекине-2022 в лыжной акробатике оказался в объятиях россиянина. 33-летний спортсмен из Николаева и его давний знакомый Илья Буров вместе попали на кадры фотографов после окончания соревнований 16 февраля.

Украинец держит свой национальный флаг, а представитель команды олимпийского комитета России обнимает его сзади. Оба излучают радость по поводу восхождения на пьедестал.

При этом на церемонию награждения Абраменко поднялся с украинским стягом в руках, а 30-летний фристайлист из Ярославля – лишь с сувениром, поскольку команда ОКР выступает в Пекине без национального флага и гимна. При этом Александр на какое-то время даже поднял сине-желтое знамя над головой выше китайского.

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Как известно, украинским спортсменам не рекомендовали позировать с россиянами на Олимпиаде-2022. Абраменко давно знаком с Буровым. Оба завоевывали медали и в Пхенчхане-2018. Тогда украинец стал олимпийским чемпионом, а Илья, как и ныне, – бронзовым призером.

Медаль нашего фристайлиста стала первой для Украины в Китае и девятой в истории зимних Игр. Причем, по две награды в активе имеют Абраменко и биатлонистка Вита Семеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарскую биатлонистку унесли с олимпийской трассы на носилках.