По меньшей мере 57 человек заболели тошнотой и диареей после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону в Сандерленде, сообщает The Guardian. Около 2000 человек приняли участие в мероприятиях в минувшие выходные, в том числе в плавании у пляжа Рокер.

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что будет тестировать образцы от больных, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены. Взятие проб на пляже Рокер в среду, 26 июля, за три дня до мероприятия, показало 3900 колоний кишечной палочки на 100 мл, что более чем в 39 раз превышает типичные показатели в предыдущем месяце.

E coli — это бактериальная инфекция, которая может вызывать боль в животе и кровавую диарею. Но British Triathlon, руководящий орган по триатлону в Великобритании, заявил, что анализы брались до начала соревнований, а отбор проводился за пределами территории, где находились пловцы.

Компания заявила, что результаты ее собственных испытаний соответствуют необходимым стандартам для мероприятия.

Мероприятие проходило на участке побережья, который был в центре давней битвы за сброс сточных вод между активистами и правительством в связи с нарушениями нормативных требований.

Компания Northumbrian Water настаивала на том, что она не виновата в заболеваниях и что с октября 2021 года она не регистрировала никаких сбросов, которые могли бы повлиять на качество воды на пляже Рокер.

28-летний Джейкоб Бертвистл, австралийский триатлонист, опубликовал результаты Агентства по охране окружающей среды в Instagram и сказал, что почувствовал себя плохо после соревнования.

Он написал: "После гонки я чувствовал себя довольно паршиво, но я думаю, что это то, что происходит, когда ты плаваешь в де*ьме. Заплыв следовало отменить".

Один спортсмен ответил: "По крайней мере, я знаю, что досталось мне и группе других спортсменов, которые участвовали в гонках больными и больными".

Другой признался, что "это объясняет, почему я провел вечер понедельника с головой в унитазе после гонок в воскресенье утром!"

51-летняя Айлит Ив Харли-Робертс из Лидса, которая соревновалась в стандартной категории с морским заплывом на 1500 метров, сказала, что она не заболела, но у ее коллег-участниц было расстройство желудка.

Она сказала: "Мне нравится плавать на открытом воздухе, но я не уверена в чистоте морей, рек, озер и т. д. из-за сброса сточных вод или других стоков".

Соревнования по триатлону в Сандерленде были британским этапом серии чемпионатов мира по триатлону и проходили в рамках квалификационного окна к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Были также заезды с участием на различные дистанции, в том числе и семейные. Сандерленд впервые принимал британский этап сериала.

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