'50 стран хотят бойкотировать. Маразм': чемпион мира из РФ заявил, что мировому спорту плохо без россиян

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин назвал маразмом отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки выдал абсурдную мысль о том, что мир тяжело переживает из-за санкций в отношении представителей страны-агрессорки.

Об этом Жулин заявил в интервью порталу Legalbet, комментируя возвращение юношеских сборных РФ в турниры Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Чемпион мира в танцах на льду пожаловался на массовый бойкот, который уже объявил российским игрокам многие страны.

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"Я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо. Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно", – сказал Жулин.

Отметим, что бойкот России уже подтвердили 12 членов УЕФА из 55. Помимо Украины это Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отборам к ЧЕ-2024.

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